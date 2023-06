Wie soll das Thuner Hotel heissen? – Die Namensteilung beim Freienhof bleibt Zum Restaurant Freienhof gesellt sich bald das Hotel Aare Thun: Ein Antrag, diese Umbenennung aufzuheben, war an der Aktionärsversammlung chancenlos. Andreas Tschopp

Mit dem Restaurant bleibe der Name Freienhof «in Stein gemeisselt», betonte Präsident

Corrado Pardini vor der Aktionärsversammlung. Foto: Andreas Tschopp

«Es ist nicht Aufgabe der Generalversammlung, sich mit der Namensgebung zu befassen», erklärte Corrado Pardini an der Generalversammlung der Freienhof Thun AG. Trotzdem werde das Thema jetzt besprochen, führte der Verwaltungsratspräsident vor 74 Aktionären aus, die sich am Freitag «ausser Haus» im Thuner Kino Rex versammelt hatten.

Denn es war fristgerecht ein zusätzlicher Antrag eingegangen, der verlangte, die Neubezeichnung Hotel Aare Thun sei an der GV rückgängig zu machen. Eingereicht hatte den Antrag Gerhard Schmid, der zuhinterst im Saal Platz genommen hatte zur Beratung der ordentlichen Traktanden (vgl. Box). «Ein funktionierendes Geschäft ist unser Ziel», führte Pardini einleitend aus und betonte, dass die Neupositionierung für den Hotelbetrieb «kein Selbstzweck» sei. Mit Verweis darauf, der Verwaltungsrat habe für den über 30 Millionen kostenden Umbau das Vertrauen der Kreditgeber gewonnen, warb der Präsident auch bei den Aktionären um solches bei der Behandlung des Umbenennungsantrags.

«Die Aare steht nicht allein»

Er hätte eigentlich erwartet, dass der Verwaltungsrat «selbst Einsicht zeigen wird», sagte zur Einführung Gerhard Schmid unter Verweis auf kritische Leserbriefe, die er selbst und weitere Persönlichkeiten mit Bezug zu Thun verfassten. Da neben der Migros noch mehr Institutionen die Aare im Namen führten, fehle dem neuen Hotel das Alleinstellungsmerkmal, meinte der Kritiker der Umbenennung.

«Es geht nicht um Misstrauen, sondern vielmehr um Befindlichkeiten.» Hans Kelterborn, ehemaliger Thuner Gemeinderat (SP)

Schmid merkte ebenso an, dass der in Schlosshotel umbenannte Freienhof fünf Jahren später in Konkurs gegangen sei. «Springt über euren Schatten und kommt zurück auf den Entscheid», appellierte Gerhard Schmid an den Verwaltungsrat, wofür er nur verhaltenen Applaus erhielt aus der Versammlung.

Antrag war chancenlos

Der Verwaltungsrat halte an seinem Entscheid fest, machte Vizepräsident Marc Haubensak deutlich vor der Eröffnung der Diskussion. «Es geht nicht um Misstrauen, sondern vielmehr um Befindlichkeiten»: So drückte sich Alt-SP-Gemeinderat Hans Kelterborn aus und meinte, das Gebäude bleibe ohnehin der Freienhof. Alt-Gemeinde- und -Nationalrätin Ursula Haller, die sich bei der Namenstaufe noch begeistert gezeigt hatte (wir berichteten), gab nunmehr zu verstehen, dass es vom Verwaltungsrat verpasst worden sei, die Stadt mit den Personen, die sich um diese verdient gemacht hätten, vor der Hotelneubenennung miteinzubeziehen.

Nach der Anmerkung Kelterborns, dass die Gewerkschaft Unia mit ihrer Stiftung fast zwei Drittel an der AG hält, und einem unterstützenden Votum für den Verwaltungsrat fiel das Ergebnis bei der elektronisch durchgeführten Abstimmung dann auch klar und deutlich aus. Über 95 Prozent und somit auch die Mehrheit der anwesenden Privataktionäre sprachen sich zur Beibehaltung der geteilten Namensgebung im neuen Freienhof aus.

Rechnungsabschluss im Zeichen des Umbaus Infos einblenden Der Rechnungsabschluss 2022 der Freienhof Thun AG steht ganz im Zeichen des laufenden Umbaus von Hotel und Restaurant. Da beides geschlossen war, wird ein Betriebsertrag von weniger als 70’000 Franken ausgewiesen. Bei gut einer halben Million Aufwendungen fällt das Betriebsergebnis daher klar negativ aus. Dank Ertrag aus der Vermietung der weiterhin geöffneten Läden, wo eine Veränderung ansteht, die aber noch nicht spruchreif sei, wie es hiess, resultierte somit letztlich ein Rechnungsdefizit von gut 150’000 Franken. Die Bilanzsumme erhöhte sich aufgrund der Bauarbeiten von gut 14 auf über 24 Millionen im Berichtsjahr, in dem für 10 Millionen neue Hypotheken aufgenommen wurden. Durch den Anstieg des Fremdkapitals und die kumulierten Verluste von über 1 Million der AG beträgt deren Eigenkapitalquote noch 8,4 statt 15,3 Prozent wie im Jahr zuvor. Dennoch sei die Gesellschaft «kerngesund», betonte Corrado Pardini, der als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt wurde, ebenso wie die übrigen vier Mitglieder im Verwaltungsrat. (atp)

Fehler gefunden?Jetzt melden.