Die Naivität der Digital-Asketen

So oder so ähnlich beginnen oft Erzählungen oder Bücher, die das Digitale als den Verstand zersetzende, dämonische Kraft des Alltags identifizieren, der Tenor: Über das Smartphones reicht das Internet in jede Sekunde unseres Lebens, es lockt mit Unterhaltung, Zerstreuung oder der Empörungs-Maschine der sozialen Medien – es lockt heraus aus der «realen Welt». Die Lösung, die in den vielen Selbsthilfebüchern auf dem Markt und in Artikeln präsentiert wird, heisst «Digital Detox» oder «Digitaler Minimalismus». Alle paar Tage erscheint ein deutschsprachiger Artikel zum Thema, flammende Kommentare, Think Pieces, Erlebnisberichte.

Und oft, zu oft, wird das Digitale darin als Schadstoff identifiziert, den es zu reduzieren gilt. Erst dann könne man sich wieder echten Erfahrungen und einem besseren Leben ohne Ablenkungen zuwenden. In dieser Abkehr und dem weitgehenden Verzicht auf Konnektivität sollen wir alle den Albert Einstein oder die Simone de Beauvoir in uns finden.

Das Digitale ist real

Natürlich war es vor ein paar Jahren noch einigermassen üblich zu fragen, wie viele Stunden am Tag das Gegenüber denn online war. Heute ergibt die Frage keinen Sinn mehr. Offline ist ein fehlerhafter Zustand, der sich nur ergibt, wenn das DSL streikt oder man im Zug sitzt.

So manifestiert sich in der Digital-Detox-Bewegung ein konservatives – nein, reaktionäres – Verständnis der Welt. Die Erfahrungen der physischen Welt werden überhöht und fast mit einer moralisch-religiösen Wertigkeit versehen – im Gegensatz zur «unechten» Online-Welt, die nur niedere Instinkte bedient. Doch die Trennung in «echte Welt» und «unechte Online-Welt» ist nicht erst 2019 absurd geworden.

Wer das Digitale als Toxin beschreibt, entreisst den Menschen wichtige Teile ihrer gelebten Realität.

Denn das Internet, das Digitale, ist real; die echte Welt ist sowohl analog als auch digital. Natürlich kann man so tun, als seien reale Erfahrungen nur in der haptisch fassbaren Welt möglich. Aber weshalb die Erfahrung des Wartens in der Supermarktschlange einem Whatsapp-Chat mit einer guten Freundin überlegen sein soll, will sich nicht ganz erschliessen.