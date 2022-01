Medizinische Grundversorgung – «Die Nähe zum Spital spielt eine wichtige Rolle» Laut einer Studie wird sich der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten im Kanton Bern bis 2025 massiv verschärfen. Was können Gemeinden dagegen tun? Susanne Graf

Peter Duner hat die Arztpraxis Eggiwil gegründet und betreibt diese heute mit einem grossen Team. Foto: Beat Mathys

Peter Duner nimmt im Wartezimmer Platz. Nicht als Patient, sondern als einer der Hausärzte in der Eggiwiler Praxis. An der Wand hinter ihm hängen Porträts. Sie zeigen eine Reihe medizinischer Praxisassistentinnen. Aber auch eine Arztkollegin und drei -kollegen, die mit Duner die Patientinnen und Patienten in den Gemeinden Eggiwil, Schangnau und Röthenbach behandeln.

Von einer solchen medizinischen Grundversorgung können andere Orte nur träumen. Etwa die Oberemmentaler Metropole Langnau. Hier macht sich SVP-Parlamentarier Markus Stegmann grosse Sorgen, was die Zukunft der hausärztlichen Versorgung anbelangt.