Spatenstich in Leissigen – Die Nähe zum See erlebbar gestalten Für 14 Millionen Franken sollen in Leissigen 18 neue sehr unterschiedliche Wohnungen entstehen. Peter Wenger

Am gestrigen Spatenstich in Leissigen – dieser fiel wegen der Corona-Pandemie etwas einfacher aus – wurden die beiden Bagger zu Hauptdarstellern. Foto: Peter Wenger

«Es war nicht einfach, alle Hürden zu meistern. Über vier Jahre hat es gedauert, bis wir heute mit dem Spatenstich mit den Bauarbeiten beginnen können», sagt Matthias Baumann als Projektleiter bei der HMS Architekten AG aus Spiez. «Bereits im Jahr 2016 fanden erste Kontakte mit den ortsansässigen Landbesitzern Beat und Martin Steuri statt», erinnerte sich Baumann. Am 28. Februar 2018 hätten die Investoren das Baugesuch für die Wohnüberbauung «am See Leissigen» eingereicht. «Ziel war und ist: die Nähe zum See für alle Bewohner erlebbar zu gestalten.»