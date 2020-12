Leserreaktionen – «Die nächsten vier Jahre werden hart» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Gemeinderatswahlen in der Stadt Bern.

Der neu gewählte Gemeinderat der Stadt Bern: Ein Leser prophezeit: «Die nächsten vier Jahre werden hart.» Foto: Adrian Moser

Zu «Nach dem Debakel muss die FDP über die Bücher»

Nach den Wahlen in der Stadt Bern steht es 4:1 im Gemeinderat und 48 von 80 Sitzen im Stadtrat gehören klar linken Kreise. Rotgrün wird durchregieren wie nie zuvor. Wer jetzt angeblich Brücken bauen will, blendet die Realitäten der letzten Legislatur komplett aus. Es sitzen mehrheitlich die gleichen Leute im Rat, welche sachliche und durch die Verwaltung gestützte Ideen, mehrmals abgelehnt haben. Einfach, weil sie aus bürgerlichem Kreise kamen. Was will man da noch machen als Minderheit, wenn solche Machtspiele an der Tagesordnung stehen? Sich bei Links anbiedern, Ausgabenwachstum befeuern? Das hat dann einfach nichts mehr mit bürgerlicher Politik zu tun. Salopp gesagt, wäre es Verrat. Es ist ja nicht so, dass die Bürgerlichen wirklich als Parkplatzparteien ideenlos umher irrten, dieses Branding gab ihnen das kluge RGM-Marketing und die Medien übernahmen es dankbar. Die nächsten vier Jahre werden hart. Simon Fricker, Bern

Zu «Der Bundesrat will wieder zeigen, wer Chef ist»

In der ersten Welle hat der Bundesrat die Schweiz besonnen und umsichtig durch die Corona-Pandemie geführt. Jetzt in der zweiten Welle haben die Kantone das Sagen. Das heisst: Wir haben verschiedene Corona-Massnahmen in unserem kleinen Land. Die Romandie hatte strengere Regeln. Das führte dazu, dass die Westschweizer nach Bern auswichen. Die Stadt war zeitweise richtiggehend überflutet von französisch sprechenden Menschen. Die Wirtschafts-lobby ist allgegenwärtig. Sie diktiert die verordneten Massnahmen. Diese sind viel zu wenig griffig, um die Fallzahlen entscheidend zu senken. In der zweiten Welle haben wir schon mehr als 3000 Tote zu beklagen. Und es ist kein Ende in Sicht. Wo ist die wissen-schaftliche Taskforce? Ihre mahnenden Worte sind leider verstummt. Beatrice Zysset, Hinterkappelen

Zu «Bussenflaute reisst Loch in Staatskasse»

Wieder einmal mehr dereindeutige Beweis, dass die Bussenabzocke für die Kantone ein Muss ist. Alle Jahre werden diese Budgets erhöht und das Geld muss für die Auffüllung der Bussenkasse ohne Wenn und Aber eingetrieben werden. Natürlich immer unter dem Deckmantel der Unfall-verhütung und der Verkehrssicherheit. Durch das kleinere Verkehrsaufkommen wegen Covid-19 findet angeblich nun eine Bussenflaute statt und schon wird deswegen gejammert. Ich will eigentlich nicht polemisieren, bin aber der Meinung, dass das kleinereVerkehrsaufkommen für die Umwelt ja sehr positiv ist.Ich möchte an alle vernünftigen Verkehrsteilnehmer ein sehr grosses Bravo ausrichten: Euer Geld sollen die Abzocker nicht erhalten. Hansrudolf Furrer, Thun