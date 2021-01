Live aus dem Rathaus – Kanton stellt Corona-Hilfsgelder für 6000 Firmen in Aussicht Der Kanton Bern will vorwärts machen mit Härtefallhilfen. Gegen 6000 Unternehmen sollen sobald möglich Geld erhalten Julian Witschi UPDATE FOLGT

Nach heftiger Kritik an bürokratischen Hürden, komplizierten Formularen und Vollzugsstau reagiert der Kanton Bern. Er verspricht den wegen der Coronapandemie notleidenden Unternehmen einfachere und schnellere Härtefallhilfen. Der Regierungsrat will die vom Bundesrat am Mittwoch beschlossenen Vereinfachungen und Lockerungen weitgehend übernehmen.

Die wichtigsten Punkte:

Behördlich geschlossene Firmen müssen keinen Nachweis des Umsatzrückgangs mehr erbringen. Unternehmen, die seit dem 1. November während mindestens 40 Kalendertagen behördlich geschlossen wurden (insbesondere Restaurants, Bars und Discotheken sowie Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe), gelten neu automatisch als Härtefälle, sofern sie die übrigen Kriterien erfüllen;

Unternehmen, die von Januar bis Juni 2021 wegen der Corona-Schutzmassnahmen Umsatzrückgänge erleiden, können neu den Umsatz der letzten 12 Monate anstelle des Jahresumsatzes 2020 als Bemessungsgrundlage verwenden;

Das Verbot, Dividenden oder Tantiemen zu bezahlen oder Kapitaleinlagen von Eigentümern zurückzubezahlen, wird auf drei Jahre oder bis zur Rückzahlung der erhaltenen Hilfen verkürzt;

Die Obergrenzen für à-Fonds-perdu-Beiträge werden erhöht: Der Kanton kann Unternehmen mit Beiträgen von bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes und bis zu 750'000 Franken entschädigen.

Die Behörden wollen «alles daran setzen, dass die Gesuche innerhalb von zehn Tagen nach Einreichen bearbeitet werden können.» Erste Gelder auf der Basis der neuen Regelung sollten so rasch als möglich ausbezahlt werden können.

Aufgrund des deutlich erleichterten Verfahrens geht der Regierungsrat davon aus, dass über 6000 Gesuche eingereicht werden. Das sind mehr als doppelt so viele wie beim bisher gültigen Verfahren.

Im Moment ist für die Kantonsregierung noch nicht absehbar, ob und wie lange der zur Verfügung stehende Rahmenkredit ausreichen wird. Sie erwartet aber, dass der Bundesrat die bereits vom eidgenössischen Parlament gesprochenen 750 Millionen Franken, deren Verwendungszweck noch nicht definiert ist («Bundesratsreserve»), vollumfänglich den Kantonen zur Verfügung stellen wird, ohne dass diese die zusätzliche Tranche mitfinanzieren müssen. Damit könnte der Kanton Bern zusätzlich rund 80 Millionen Franken zu den bereits vorgesehenen 200 Millionen Franken für die Härtefallmassnahmen einsetzen.

Der Regierungsrat erwartet zudem vom Bundesrat, dass er dem Parlament in der Frühlingsession 2021 eine fünfte Tranche für die Umsetzung der Härtefallmassnahmen in der Schweiz beantragt. So sollen alle erwarteten Gesuche finanziert werden können.

Kanton Bern will mehr Massentests

Trotz derzeit sinkender Coronazahlen will der Kanton Bern angesichts der neuen Virusvarianten noch intensiver testen. Dies gab Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg bekannt. Ein erster Massentest fand nach den Weihnachtsferien im Berner Jura statt.

Die Tests wurden auf freiwilliger Basis in der Berufsschule in St. Imier durchgeführt. Gestestet wurden Lernende der Pflege-Berufsgattungen FAGE, FABE und AGS – dies, um Menschen in sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen vor Covid zu schützen.

Die erste Testung wurde am Donnerstag beendet. Von den 184 teilnehmenden Lernenden wurde niemand positiv getestet. Die Beteiligungsrate lag bei 63 Prozent. Die zweite Testung findet ab 18. Januar statt.