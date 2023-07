Ein Polizist steht neben einem Graffito in Gedenken an den getöteten Nahel M. (30. Juni). Foto: Sebastien Salom-Gomis (AFP)

Der raue Film «La Haine» hat Kinofans weltweit bewegt. Regisseur Mathieu Kassovitz zeigt in ihm die Realität in den Vororten von Paris. In dem Schwarzweiss-Drama liegt ein Junge nach einer Routinekontrolle der Polizei im Koma. Seine Freunde wollen Rache. Die Situation eskaliert. Es geht um sinnlose Gewalt, eine Jugend ohne Perspektiven, toxische Männlichkeit und Polizeibrutalität. Um die Wut der Menschen, die sich zu blinder Gewalt wandelt.