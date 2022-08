Preise und Inflation – Schweizer Teuerung im Juli überraschend unverändert Der Bund meldet für den letzten Monat 3,4 Prozent höhere Preise. Die Inflation könnte bald ihren Höhepunkt erreicht haben. Aber das bedeutet nicht, dass die Dinge billiger werden. Armin Müller

Noch wird vieles teurer: Die höheren Herstellungskosten übertragen sich mit Verzögerung auf den Warenkorb der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Foto: Keystone

Wie das Bundesamt für Statistik heute Mittwoch mitteilt, ist die Teuerung im Juli bei 3,4 Prozent stabil geblieben. Auch im Juni betrug sie bereits 3,4 Prozent. Das überrascht, legte doch in der Eurozone die Inflation nochmals zu und zwar von 8,6 auf 8,9 Prozent. «Die Schweizer Inflationsentwicklung wird mittlerweile weltweit mit Erstaunen verfolgt. Während in den meisten Ländern die Teuerungsraten regelrecht explodieren, bleiben sie in der Schweiz auf verhältnismässig niedrigem Niveau», schreibt Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion.