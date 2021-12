Langenthal gewinnt erneut – Die nächste Spektakel-Wende des SCL Die Oberaargauer setzen sich gegen den EHC Visp mit 3:2 durch. Es ist bereits der fünfte Sieg in Folge. Daniel Gerber

Zweikampf um den Puck: SCL-Topskorer Timothy Coffman gegen Andy Furrer. Foto: Marcel Bieri

Der SC Langenthal trat ungewohnt in oranger Farbe an. Gemeinsam mit dem Damen-Team sowie den Spielern des EHC Visp stellten sich die SCL-Athleten orange gewandet in Form einer Schlaufe auf dem Spielfeld auf, um mit diesem Zeichen sowie dem Spezial-Dress die internationale Aktion «Stopp Gewalt an Frauen / We Stand up for Women» zu unterstützen.

Druckvoll startete der SC Langenthal anschliessend ins Duell gegen den EHC Visp, in der zweiten Minute traf SCL-Stürmer Frantisek Rehak aus dem Winkel den entfernten Pfosten. Kurz danach strebte das Team von Trainer Jeff Campbell im Powerplay nach der Führung, die einige Minuten später Tatsache wurde: SCL-Offensivmann Marc Kämpf schoss aus der Distanz, Visp-Keeper Matteo Ritz konnte die Scheibe parieren, aber nicht kontrollieren. Rehak konnte schliesslich einschieben und landete aufgrund seines Tempos fallend und jubelnd gleich selbst noch im Tor.

SCL kommt erneut zurück

Im Mitteldrittel erarbeitete sich der EHC Visp den grösseren Spielanteil, ein Chancenplus sowie die Führung. Gleich wie im Jubiläumsspiel am Sonntag (5:4-Sieg nach Penaltyschiessen trotz zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand) sorgte der SCL erneut für eine Spektakel-Wende. Zunächst glich SCL-Stürmer Dario Kummer im Schlussdrittel aus, ehe Timothy Coffman zur Führung traf – und wie: Der US-Amerikaner gewann das Bully, übernahm die Scheibe, fuhr vor das gegnerische Tor, drosch den Puck in einem ersten Versuch an den Schoner von Ritz und den Nachschuss in die Maschen. «Es war sicher nicht das beste Spiel, wir starteten nicht schlecht, verloren im zweiten Drittel aber ziemlich den Faden und wurden im dritten Drittel wieder besser», reflektierte SCL-Stürmer Ronny Dähler nach dem 3:2-Erfolg.

Nach zwei Niederlagen (0:6 und 2:3) gewinnt der SCL erstmals in dieser Saison gegen den EHC Visp und holt sich den fünften Sieg in Serie. SCL-Stürmer Robin Nyffeler: «Nach dem 1:0 spielten wir nicht mehr das, was wir können. Im dritten Drittel nahmen wir uns vor, den Ausgleich zu schiessen, und danach konnten wir nachdoppeln.»

Am Freitag das Derby in Olten

Am Freitag wartet bereits der nächste hochkarätige Gegner auf den SCL: Die Oberaargauer treffen auf Olten, zum ersten Auswärtsderby der Saison. Die beiden ersten Derbys fanden jeweils im Stadion Schoren statt – nach den 0:2- und 0:5-Niederlagen hat der SCL noch eine Rechnung mit dem Team aus der Dreitannenstadt offen.

Gestern wurde zudem bekannt, dass Uinter Guerra (31) bis Ende Saison beim SC Langenthal bleibt. Der Linksschütze spielte zuletzt in der Swiss League für den EHC Winterthur. In der National League lief er insgesamt 58-mal für den HC Ambri-Piotta auf. SCL-Sportchef Kevin Schläpfer über den Zuzug: «Uinter Guerra ist ein erfahrener und physisch starker Verteidiger, er gibt uns in der Defensive mehr Optionen und Tiefe. Wir haben im Tryout gesehen, dass er uns helfen kann.»

Siege für Huttwil und Lyss Infos einblenden Hockey Huttwil feierte gestern gegen Martigny einen 2:1-Erfolg. Die Oberaargauer liegen damit auf Platz 2 in der Mysports League – punktgleich mit Leader Basel, aber bei einem Spiel mehr auf dem Konto. Auf Rang 5 findet sich derweil der SC Lyss wieder, der sich in Düdingen nach Verlängerung durchsetzte – Michael Maurer traf zum entscheidenden 4:3. (spy)

