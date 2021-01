Stadtberner Parteiendschungel – Die nächste Neuerfindung der GFL Die Partei des Stapi ist geschwächt und auf Präsidentensuche. Geht der kleinen, historischen Stadtberner Grünen Freien Liste (GFL) der Schnauf aus? Jürg Steiner

Voller Enthusiasmus für die komplizierte Politik der GFL: Tanja Miljanović, neu gewählte Stadträtin. Foto: Raphael Moser

Eben hat Manuel C. Widmer (53) seine letzte Legislatur als Berner Stadtparlamentarier angetreten. Seit 25 Jahren wirbelt er für die Grüne Freie Liste (GFL) in der Berner Lokalpolitik, 2022 wird er Stadtratspräsident, und dann werden mit ihm und Stadtpräsident Alec von Graffenried zwei GFL-Männer die höchsten Chargen der Stadtberner Politik bekleiden. Wohl ein landesweites Unikum, dass eine so kleine Partei so weit oben mit so viel Gewicht vertreten ist.

Kennt alle Gefühlslagen innerhalb der GFL: Stadtrat Manuel Widmer. Foto: Franziska Rothenbühler

Gleichzeitig bröckelt das Fundament der historischen Stadtberner Kleinpartei, entstanden als Fusion des nonkonformistischen Jungen Bern und der Freien Liste, der grünen Abspaltung der FDP. Bernhard Pulver, später erster grüner Regierungsrat des Kantons Bern und heute Verwaltungsratspräsident der Spitalgruppe Insel, war in den Neunzigerjahren erster GFL-Präsident.