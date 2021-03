A1 Kirchberg–Kriegstetten – Die nächste Bauetappe rollt an Am 8. März werden die Arbeiten im Rahmen der Gesamterneuerung wieder aufgenommen. Sie spielen sich aber vorerst noch ausserhalb der Fahrbahn ab.

An der Unterseite der Emmebrücke wird bald der schadhafte Beton abgetragen. Foto: PD

Die Gesamterneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten, bei der im selben Zug die querenden Brücken und Unterführungen saniert werden, geht in die nächste Phase. Nachdem die Arbeiten über den Winter eingestellt wurden, sollen sie am 8. März wieder aufgenommen werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Einzig die Sanierung der Tunnelröhre der Umfahrung Kirchberg ist bereits seit Januar wieder im Gang.

Vorab steht die Brücke der A1 über die Emme auf dem Programm. Die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Bern wird saniert, dafür soll der schadhafte Beton abgetragen werden. Bereits im letzten Jahr erneuert wurde die erste Hälfte in die entgegengesetzte Richtung. Ebenfalls zeitnah werde der Installationsplatz für die Baustelle vom Schachenweg an den Wiesenweg verlegt, um Platz für die Vorarbeiten zum Bau der Strassenabwasser-Behandlungsanlage Emme zu schaffen.