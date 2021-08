Gewalt gegen Frauen – Die Nacht, als meine beste Freundin vergewaltigt wurde Warum ging sie mit und nicht ich? Was die Tat mit dem Leben meiner Freundin gemacht hat. Und mit meinem. Anonym* (Das Magazin)

Sie war achtzehn, ich siebzehn. (Nachträglich anonymisierte Aufnahme aus einem privaten Fotoalbum.) Bilder: privat, Foto: Joan Minder

«Glücklich ist, wer vergisst.» Ich kaufe Barbara* die Postkarte mit diesem Satz, weil manchmal, da machen wir Witze darüber, dass sie so viel vergisst. Und ich mich an nutzlose Kleinigkeiten erinnere, wie ob die Sonne schien an diesem oder jenem Tag.

Eigentlich suchen wir in der Papeterie zusammen nach einem Geburtstagsgeschenk.

«Du nimmst mich wieder hoch», sagt Barbara.

«Nein. Ich glaube, vergessen macht glücklicher», sage ich.

«Ich versuche im Moment zu leben.»

«Eben.»

«Denkst du immer noch so oft daran?»

«Ja. Und du?»

«Eigentlich nie. Ich fühle mich nicht als Opfer», sagt Barbara, das Opfer.