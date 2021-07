Meiringer Stiftung Alpbach – Die Nachfrage nach Betten ist gesunken Der Stiftungsrat entschied, die Gerontopsychiatrie per Ende dieses Jahres zu schliessen.

Die Stiftung Alpbach wird die Gerontopsychiatrie schliessen. Foto: bom

«Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln!» So titelt die Meiringer Stiftung Alpbach ihre Medienmitteilung, in der sie die Schliessung ihrer Gerontopsychiatrie ankündigt. Vier Gründe seien es, die zu diesem Entscheid geführt hätten.

Doch zuerst der kurze Rückblick. Seit 2010 war die Stiftung mit der Planung der Gerontopsychiatrie beschäftig. Ende 2017 wurde der Neubau eingeweiht. 2019 wurde ein Aufnahmestopp verhängt, da man zu wenige Pflegefachpersonen rekrutieren konnte. Mit italienischen Fachkräften konnte eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Aber die Pandemie löste eine wirtschaftlich schwierige Zeit aus.

Finanzielle Sorgen

Nun hat der Stiftungsrat entschieden, die Gerontopsychiatrie per Dezember 2021 zu schliessen. Ausschlaggebend sind vier Hauptgründe: sinkende Nachfrage während, aber auch schon vor Corona, fehlendes Pflegefachpersonal sowie finanzielle Sorgen. Das vom Kanton unterstützte Pilotprojekt zur Finanzierung der Betreuungsleistung läuft Ende Jahr aus, und der Stiftungsrat befürchtet, dass die Zusatzfinanzierung von einer halben Million Franken nicht mehr gewährt wird.

Und, so die Mitteilung: «Durch die Reduktion der Bettenzahl um ein Drittel mussten wir Kündigungen aussprechen. Dies ist für uns alle der emotionalste und schwierigste Punkt, sind wir doch alle zu einem starken Alpbach-Team zusammengewachsen.»

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.