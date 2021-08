Bschütti-Vorschrift kommt bald – Die Nachfrage ist gross - zu gross 2022 wird die Gülleausbringung mit Schleppschläuchen zur Pflicht. Für die Firma Mai in Huttwil ist das Obligatorium Fluch und Segen zugleich. Melissa Burkhard

Vier Schleppschläuche, zwei Pendelarme und ein zufriedener Chef: Joel Mai präsentiert den neusten Verteiler. Foto: Marcel Bieri

Stolz posiert Joel Mai vor dem nigelnagelneuen Schleppschlauchverteiler, dessen kräftiges Blau in der Sonne glänzt. Er kommt gerade frisch ab Produktion. «Der geht nach Augwil bei Kloten», sagt Mai.

Die Bestellungen für den eigens entwickelten Gülleverteiler der Firma Walter Mai Jauchetechnik AG aus Huttwil kommen aus der ganzen Schweiz. «Eigentlich sollten wir ein paar hundert auf Lager haben», sagt Joel Mai: «Haben wir aber nicht.»

Was der Firma so viele Aufträge verschafft, ist das sogenannte Schleppschlauchobligatorium, das im nächsten Jahr Realität wird. Im Zuge einer neuen Luftreinhalteverordnung sollen Landwirte ihre Gülle möglichst emmissionsarm in den Boden bringen. Durch Schläuche kann dies besser gesteuert werden, als mit dem konventionellen Güllewerfer. Auf Nutzflächen bis zu einer Hanglage von 18 Prozent wird der Schleppschlauch deshalb Pflicht.

Viele Landwirte setzten schon heute auf das Verteilsystem, dessen Verwendung seit etwas mehr als 10 Jahren subventioniert wird. Trotzdem kommt mit der Pflicht eine neue Dimension auf sie zu. Einige Landwirte kritisieren etwa, dass der Einsatz eines Schleppschlauchverteilers in Hanglagen gefährlich sein kann. Und genau hier kommt die Firma Mai ins Spiel. Sie ist neben der Firma Hadorn aus Leimiswil eine von zwei Oberaargauer Firmen, die einen eigenen Verteiler anbietet.

Im Tannenbaummuster

Das patentierte Bschüttisystem der Firma Mai unterscheidet sich von anderen: Es verfügt weder über einen zentralen Schneidkopf, noch über einen langen Balken, an dem die verschiedenen Schläuche angebracht sind. Vielmehr wird die Gülle mit zwei Pendelarmen verteilt. Quer zur Fahrtrichtung schwenken die vier Schleppschläuche hin und her und bringen die Gülle so in einem Tannenbaummuster zu Boden.

Der Mai-Verteiler in Aktion: In Pendelbewegungen schwingen die Schläuche über den Boden. Foto: Zvg

Dieses System bietet Vorteile – vor allem in Hanglagen. Der Mai-Verteiler ist im Vergleich sehr leicht. Die leichteste Form wiegt circa 240 Kilogramm. Und noch ein weiterer Punkt kommt dazu: Oft müssten Landwirte über die von ihnen gestreute Gülle fahren, dies könne – vor allem in den Hängen – gefährlich werden. Die Maschinen verlieren den Halt und rutschen ab. «Durch die Pendelbewegung gibt es immer Flächen ohne Gülle, wo die Maschinen wieder Halt finden», sagt Joel Mai.

Die Firma Mai Infos einblenden Vor viereinhalb Jahren ist Joel Mai den Betrieb seines Vaters Walter Mai eingestiegen, der in diesem Jahr das 40-Jahr-Jubiläum feierte. Schon kurz nach der Gründung spezialisiert sich Walter Mai auf Jauchetechnik. 2009 beginnt er mit der Entwicklung des Pendel-Schleppschlauchs. Ein Jahr später gehen die ersten Modelle auf den Markt. Seit diesem Frühling gibt es auch ein System, das an Güllefässer angebracht werden kann. Die Familie Mai stammt aus Wyssachen, der Firmensitz befindet sich in Huttwil, wo Walter Mai die Liegenschaft der ehemaligen Traditionsfirma «Lanz» übernahm. (mbl)

Das System habe auch Nachteile, sagt Joel Mai. Man könne mit dem Mai’schen Schleppschlauch nur maximal vier bis fünf Kilometer pro Stunde fahren und in der Breite bis siebeneinhalb Meter güllen. auch nicht endlos breit güllen. Man wolle mit dem System die Lücke nach unten, zur kleinen Landwirtschaft schliessen, sagt Joel Mai. «Für diejenigen, für die der Schleppschlauch bisher kaum umsetzbar war.»

Fünf bis zehn Anfrage am Tag

Die Nachfrage ist gross – beinahe zu gross für den Kleinbetrieb. Fünf bis zehn Anfragen für Offerten kämen jeden Tag dazu. «Es klemmt überall», sagt Mai. Der Schleppschlauch ist nicht das Hauptprodukt der Firma – es fehlen die Ressourcen. Gerade werde deshalb eine neue Abteilung aufgebaut und bald zusätzliches Personal eingestellt. Ein Schleppschlauch pro Woche wird derzeit produziert. Der Grossteil davon in der eigenen Produktionsstätte an der Bernstrasse in Huttwil. Ungefähr 14 000 Franken kostet der Verteiler für ans Güllefass.

Joel Mai hätte gerne noch etwas mehr Zeit gehabt, bis der Schleppschlauch zur Pflicht wird. Nach wie vor seien beim Obligatorium noch Punkte ungeklärt: «Viele unserer Kundinnen und Kunden wissen noch nicht, was für sie gilt.» Auch was den Mai-Verteiler betrifft, gab es zweitweise offene Fragen. Im schlimmsten Fall hätte das Schleppschlauchobligatorium nämlich vom wirtschaftlichen Segen zum Supergau werden können.

Ein Mail sorgte für Unruhe

Vor einigen Monaten erreichte Joel Mai eine Mail, in der ein Beamter des Bundesamtes für Umwelt anzweifelt, dass der Mai-Verteiler bei der kommenden Pflicht als Schleppschlauchverteiler zählt. Es folgten Artikel in der Landwirtschaftspresse und zahlreiche Telefonate für den jungen Geschäftsführer.

Bemängelt wurde, dass die Schläuche bei der Pendelbewegung zum Teil nicht ganz zum Boden reichen. Diesen Punkt lässt Joel Mai jedoch nicht gelten: «Das tun sie bei keinem Schleppschlauch zu 100 Prozent, vor allem, wenn es in die Hänge geht.»

Wäre der Verteiler nach dieser langen Entwicklungszeit, nicht akzeptiert worden, wäre das verheerend gewesen für die Firma, sagt Joel Mai. Bisher sind die Verteiler aus Huttwil jedoch beitragsberechtigt, und auch andere Agroscope Dänikon und die Kantone, die für die Umsetzung zuständig sind, hätten den Mai-Verteiler als Schleppschlauchvariante bestätigt, sagt Mai.

Zweifel am Effekt

Auch unabhängig von wirtschaftlichen Belangen steht Joel Mai dem Obligatorium zwiegespalten gegenüber. Den Gewinn für die Umwelt zweifelt er an: «Die Maschinen werden durch den Schleppschlauch nur schwerer und grösser», ausserdem werde die Gülleausbringung so eher an Lohnunternehmer übergeben. Letztere könnten bei der Arbeit kaum Rücksicht auf das Wetter nehmen.

Dies sei aber zentral. Bei heissen Temperaturen mit dem Schleppschlauch Gülle auszubringen sei nicht besser, als bei Regen für einzelne Parzellen noch den Güllewerfer nehmen, sagt Joel Mai. So oder so, ein Zwang wäre nicht nötig gewesen, meint er. «Ein Umdenken hat schon vorher stattgefunden, das sahen wir bereits an unseren Bestellungen vor der Veröffentlichung der Pflicht.»

Einen positiven Effekt sieht aber doch – dieser sei vor allem symbolischer Natur: «Für die Bevölkerung ist das Obligatorium ein Zeichen, dass sich etwas tut in der Landwirtschaft.» Dies könne helfen den Graben, den die beiden Agrarinitiativen und deren Abstimmungskampf gezogen haben, etwas zu schmälern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.