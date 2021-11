Trainerwechsel beim FC Münsingen – Die Nachfolge von Kurt Feuz ist geregelt Der 69-jährige Kulttrainer tritt nach dieser Saison zurück. Nun ist klar, wer seinen Posten übernimmt: Patrick Baumann coacht die Aaretaler künftig. Marco Spycher

Tritt in grosse Fussstapfen: Patrick Baumann (links) zusammen mit FCM-Präsident Andreas Zwahlen. Foto: zvg

Der FC Münsingen ohne Kurt Feuz? Eigentlich unvorstellbar. Der Kulttrainer bestreitet heuer bereits die 37. (!) Saison bei den Aaretalern. Doch nach dieser Spielzeit wird das schier Unvorstellbare Realität. Der 69-Jährige hat sich seit geraumer Zeit dazu entschieden, Ende Juni 2022 in den Ruhestand zu treten. Er befindet sich nun also auf Abschiedstournee in der 1. Liga.

Dass der FCM in ihm eine Institution verliert, daran gibt es keine Zweifel. Und klar ist auch: Die daraus entstehende Lücke, die sein Nachfolger zu schliessen versuchen wird, ist riesig. Wer sich dieser Herausforderung annimmt, steht nun fest: Es ist Patrick Baumann, der aktuell beim FC Spiez in der 2. Liga interregional engagiert ist.

Der ehemalige Profi von Thun, Xamax und Zürich ist 39 Jahre alt und arbeitet sich als Coach Stück für Stück nach oben. Seine Trainerkarriere begann er beim FC Länggasse, mit dem er direkt den Aufstieg in die regionale 2. Liga realisierte. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel zu Spiez eine Liga höher. Und nun macht Baumann also den nächsten Schritt, indem er auf die Saison 2022/2023 zum FC Münsingen in die 1. Liga stösst. Wer beim FC Spiez Cheftrainer wird, ist derweil noch unklar.

Nach der 37. Saison ist Schluss: Kulttrainer Kurt Feuz tritt nach dieser Saison zurück. Foto: Andreas Blatter

Marco Spycher ist seit 2018 für Tamedia tätig. Er arbeitet in verschiedenen Funktionen für das Team Sport-Extra.

