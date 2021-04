Wechsel auf Kirchberger Verwaltung – Die Nachfolge ist endlich geregelt Nach 25 Dienstjahren geht Hanspeter Keller, Gemeindeschreiber und Geschäftsleiter der Verwaltung, im Juli in Pension. Christine Hofer-Ryser übernimmt. spy

Am 1. Juli tritt Christine Hofer-Ryser die Stelle an. Foto: PD

Es kam anders als geplant. Ende Dezember hätte Hanspeter Keller, Gemeindeschreiber und Geschäftsleiter der Verwaltung von Kirchberg, nach 25 Dienstjahren in Pension gehen sollen. Bereits im April 2020 wurde mit Thomas Balsiger, vormaliger Gemeindeschreiber in Ersigen, die Nachfolge geregelt. Doch noch vor Stellenantritt wurde der Arbeitsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

«Aufgrund einer noch nicht vollständig abgeschlossenen Rekonvaleszenz nach einer im Sommer aufgetretenen ernsthaften Erkrankung ist leider nicht absehbar, inwieweit der aktuelle Gesundheitszustand mit der anforderungsreichen Anstellung vereinbar ist», hiess es damals in einer Mitteilung der Gemeinde. So arbeitet Hanspeter Keller als Übergangslösung vorerst weiterhin auf der Verwaltung.