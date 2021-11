Vor Chefwechsel im Dahlia – Die Nachfolge des Direktors ist geregelt In einem Jahr wird Urs Lüthi pensioniert. In Langnau übernimmt Franziska Furrer, im Oberaargau Alfred Dörfliger. Susanne Graf

Alfred Dörfliger (links) übernimmt im Oberaargau, Franziska Furrer führt im Emmental weiter, was Urs Lüthi in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt hat. Foto: PD

Urs Lüthi ist der Mann, der das Dahlia gegen aussen vertritt. Er ist Direktor des Vereins Dahlia Emmental, zu dem in Langnau das Pflegeheim an der Lenggen und das Altersheim an der Oberfeldstrasse gehören sowie die Altersheime Eggiwil und Zollbrück.

Weil Urs Lüthi im Oktober 2022 pensioniert wird, braucht aber nicht bloss der Verein Dahlia im Emmental eine Nachfolge. Auch im Oberaargau gilt es, einen Chefposten neu zu besetzen. Dort betreibt die Dahlia Oberaargau AG Pflegestandorte in Wiedlisbach, Herzogenbuchsee, Huttwil, Niederbipp und Attiswil. Lüthi amtet auch als Delegierter des Verwaltungsrats der Dahlia Oberaargau AG.