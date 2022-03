Kindergärten in Herzogenbuchsee – Die Nachbarschaft fürchtet Elterntaxis In zwei Wochen will der Gemeinderat die Baugesuche für vier neue Kindergärten publizieren. Für die Verkehrsprobleme hat er aber noch keine Lösung zur Hand. Kathrin Holzer

Mittag am Rosenweg. Zum bestehenden Kindergarten sollen bald vier neue dazukommen. Anwohner fürchten, das führe zu Mehrverkehr im Quartier. Foto: Marcel Bieri

Je zwei Neubauten am Rosenweg und am Hubelweg sollen in Herzogenbuchsee Platz schaffen für weitere Kindergartenklassen – und gleichzeitig den dringend benötigten Ausweichraum freischaufeln, den die Gemeinde für die weiteren Massnahmen ihrer umfassenden Schulraumplanung braucht.