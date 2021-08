Widerstand gegen den Seilpark – Die Nachbarn fürchten den Lärm Der Seilpark Gantrisch muss umziehen. Das gefällt einigen Anwohnern des neuen Standorts, der Siedlung Eywald in Rüschegg, gar nicht: Sie legten Einsprache ein. Sheila Matti

Hoch über dem Boden: Der Seilpark Gantrisch muss umziehen. Das gefällt nicht allen. Foto: Franziska Rothenbühler

Holzplattformen, hoch über dem Boden, verbunden über Brücken, Seile und Rutschen. Der Seilpark Gantrisch ist ein Ausflugsziel für Abenteuerlustige. Seit sieben Jahren lockt das Angebot Besucherinnen und Besucher in den Längeneywald in Rüschegg. Noch läuft die Saison – Ende Jahr jedoch ist hier Schluss.

Weil das Grundstück den Besitzer wechselte und dieser das Areal privat nutzen will, muss der Seilpark umziehen. Ein neuer Standort ist bereits gefunden: Nur anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt, etwas weiter oben in der Gemeinde Rüschegg, im Wald oberhalb des Schwimmbads Eywald. Hier lassen sich die Plattformen zwar nicht mehr in derselben Höhe anbringen – rund 35 Meter über dem Boden befinden sie sich –, dafür sei das Gelände aber sonniger.