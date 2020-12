Strick-Aktion für Afrika – Die Mützchen, die Leben retten In der Schule Matzwil stricken drei Jungs kleine Kappen für Neugeborene. Dahinter steckt eine Aktion, mit der Frühchen in Guinea vor Infektionen geschützt werden sollen. Erika Clauderotti

Jan, Daniel und Ennio (von links) stricken seit den Herbstferien unter Anleitung von Lehrerin Michèle Schwendimann an ihren Mützchen. Fotos: Raphael Moser

Stricken – das ist nicht das Erste, was einem als Lieblingsaufgabe von Kindern kurz vor dem Teenageralter in den Sinn kommt. Jan, Daniel und Ennio tun es trotzdem – und es macht ihnen sogar ein bisschen Spass. Das liegt aber nicht nur am Stricken an sich, sondern auch am Grund, wieso sie es tun.

«Am Anfang wäre ihnen der Werkunterricht natürlich schon lieber gewesen», sagt Michèle Schwendimann. Sie ist Klassenlehrerin der 5. und 6. Klasse an der Schule Matzwil. Da Jan, Daniel und Ennio die Einzigen in diesem Alter sind, bilden sie eine reine Jungsklasse. Im Rahmen des Gestaltungsunterrichts soll bis zu den Weihnachtsferien jeder eine kleine Mütze stricken. Es habe ein paar Lektionen gedauert, bis die drei den Dreh mit der Nadel raushatten, sagt Michèle Schwendimann. Nach den ersten Erfolgen seien sie aber motiviert gewesen. Die drei stricken nämlich nicht für sich, sondern für Neugeborene in Afrika, genauer gesagt, in Guinea, einem Land in Westafrika.