Jason Dupasquier lebensbedrohlich verletzt – Die Motorrad-Welt bangt um Schweizer Talent Der 19-jährige Jason Dupasquier stürzt beim Qualifying in Mugello fürchterlich und erleidet schwere Kopfverletzungen.

Rund 45 Minuten nach dem Sturz wird Jason Dupasquier nach der Erstversorgung mit dem Helikopter ins Spital nach Florenz geflogen. Foto: Tiziani Fabi (Getty Images)

Die Szene wird nur einmal wiederholt auf den Bildschirmen im Fahrerlager und im Fernsehen. Dann wird auf der Piste von Mugello emsig ein weisser Sichtschutz hochgezogen. Dahinter liegt er: Jason Dupasquier, grosses Motorradtalent aus Bulle im Kanton Freiburg, fürchterlich gestürzt am Ende dieses Qualifyings der tiefsten WM-Klasse Moto3. Nur eine ­Wiederholung: Es ist kein gutes Zeichen.

In der schnellen Kurve «Arrabiata 2» ist der 19-Jährige mit seiner KTM des deutschen Teams PrüstelGP weggerutscht, über den Asphalt geschlittert, es schleuderte sein Motorrad auf ihn, traf ihn am Kopf. Der nachfolgende Japaner Ayumu Sasaki konnte nicht ausweichen, krachte in die Maschine des Schweizers, überschlug sich ebenfalls, kam aber mit blauen Flecken davon. Rote Flagge, Qualifikation abgebrochen. Die Minuten schleppen sich nun wie Stunden hin, da Dupasquier auf der Strecke vom Ärzteteam erstversorgt wird. Der offizielle Arzt der Motorrad-WM, Angel Charte, berichtet kurz später, Dupasquier sei auch von Sasakis Maschine am Kopf getroffen worden.

Die schlimme Nachricht am frühen Abend

Eine knappe Dreiviertelstunde vergeht, ehe ein gelber Helikopter auf der Piste landet, auf der am Sonntag zum GP von Italien gestartet werden soll. Dupasquier wird ins Spital von Florenz geflogen, dann in die nahe neurologische Spezialklinik Careggi verlegt, wo sein Zustand weiter geprüft wird. Mithilfe von CT-Scans und ­Magnetresonanzuntersuchungen wird sein ganzer Körper durchleuchtet. Am frühen Abend sagen Ärzte des Traumacenters gegenüber italienischen Nachrichtenagenturen, Dupasquier befinde sich in «sehr ernstem Zustand». Er habe ein Polytrauma erlitten: mehrere Verletzungen verschiedener Körperregionen, von denen mindestens eine lebensbedrohlich ist.

Bis zum späten Samstagabend werden keine neuen Informationen zum Zustand Dupasquiers bekannt. Und die Motorsportszene bangt um den jungen Mann, dessen Vater Philippe Dupasquier einst fünf ­Schweizer Meistertitel im Motocross gewann, und der gerade so gut in Fahrt war. Nach WM-Rang 28 im Vorjahr, ­seiner Premierensaison in der Moto3, holte Jason Dupasquier 2021 in allen bisherigen fünf Rennen Punkte. Vor vier Wochen fuhr er in Jerez als Siebter sein ­bestes Ergebnis heraus, in der Gesamtwertung liegt er auf Platz 10. An diesem Samstag sind das alles plötzlich nur noch Randnotizen.

Einige Piloten der Moto2 und MotoGP tun sich schwer, nach dem Unfall auf ihre Motorräder zu ­sitzen, als ihre Qualifyings anstehen. Doch der Betrieb geht weiter. Fabio Quartararo, der WM-Führende der ­Königsklasse MotoGP und auch diesen Samstag der Schnellste, sagt: «Ich bete für ihn und seine Familie.» Der Franzose widmet seine Poleposition Dupasquier.

Das tun überhaupt alle Qualifikationsschnellsten. In der Moto2 ist das der Spanier Raúl Fernandez – chancenlos dagegen ist einmal mehr Tom Lüthi. Der ­Emmentaler ist noch am Freitag heftig gestürzt, am Sonntag geht er als 28. ins Rennen, nur drei Piloten starten von weiter hinten. Bei Lüthi gibt es schon vage Pläne, was seine Zukunft nach der Karriere angeht. Einer ­davon: sich um die Karriere eines jungen Piloten kümmern. Sein Name: Jason Dupasquier.

