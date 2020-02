Abstimmung über Rotmoos – Die Moorgeschichte wird um ein Kapitel länger Der Nutzungsplan für eine der wichtigsten Moorlandschaften der Schweiz liegt erneut öffentlich auf. Nach über 20-jähriger Planung notabene. Stefan Kammermann

Die Debatte um die Moorlandschaft Rotmoos zwischen Schangnau, Eriz und Sigriswil dauert seit Jahren an. Findet sie nun ein Ende? (Archivbild). Foto: Stefan Kammermann

«Jetzt haben wir wohl die beste Lösung», bringt es Beat Gerber, Gemeindepräsident von Schangnau, auf den Punkt. Er spricht den Teilzonenplan Moorlandschaft Rotmoos für das weitläufige Gebiet zwischen Schangnau, Eriz, Horrenbach-Buchen und Sigriswil an. Gegenwärtig liegt der Plan in allen vier Gemeinden öffentlich auf. Bis am 16. März können die Unterlagen eingesehen werden.