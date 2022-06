Versammlung im Eriz – Die Mobilfunkantenne warf Wellen Zu reden gab an der Gemeindeversammlung im Eriz der geplante Umbau der Mobilfunkantenne auf der Losenegg und die Haltung des Gemeinderats dazu. Andreas Tschopp

In landwirtschaftlicher Umgebung steht auf der Losenegg im Eriz die Antennenanlage, die jetzt mit neuen Elementen versehen werden soll. Foto: Andreas Tschopp

«Umbau der Mobilfunkanlage am bestehenden Mast mit Anbringung von neuen Antennen für Swisscom (Schweiz) AG», wird das Vorhaben beschrieben, das besagter Mobilfunkanbieter in der Landwirtschaftszone auf der Losenegg im Eriz realisieren möchte. Dafür wurde ein Baugesuch gestellt, das derzeit öffentlich – bis am 11. Juli – aufliegt und das bei der Gemeinde im Frühjahr einging. Diese Auskunft gab Gemeindepräsident Daniel Kropf am Freitagabend an der Gemeindeversammlung auf eine entsprechende Frage.

«Vorsorgeprinzip» betont