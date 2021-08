Bilanz des Juli-Hochwassers – Warum Bern vor schlimmen Überflutungen verschont blieb Dank der Lehren aus dem Hochwasser von 2005 hielt sich Mitte Juli der Schaden in Grenzen. Dennoch sei das 130-Millionen-Hochwasserschutzprojekt zwingend, so die Behörden. Christoph Hämmann

Am 16. Juli war der Parkplatz vor dem Marzilibad geflutet, Beaverschläuche verhinderten Schlimmeres. Foto: Raphael Moser

In Europa ist es heiss wie nie zuvor, Europa brennt, Europa steht unter Wasser. In den letzten Wochen hatten das Wetter und seine Auswirkungen in vielen europäischen Ländern einen gemeinsamen Nenner: Extrem ist fast schon das neue Normal. Und nicht erst seit dem am Montag publizierten Bericht des Weltklimarats steht fest, dass es in den nächsten Jahren immer häufiger zu extremen Wettersituationen kommen dürfte.

Vor diesem Hintergrund verlief Mitte Juli das Hochwasser in der Stadt Bern relativ glimpflich. Laut der Gebäudeversicherung Bern (GVB) gingen im Zusammenhang mit dem Hochwasser für die Stadt Bern 62 Schadensmeldungen in der Höhe von 870’000 Franken ein. Zum Vergleich, allerdings für den ganzen Kanton: Die Sturmwinde, Hagelschauer und Hochwasser im Juni hatten laut GVB Schäden von 97 Millionen Franken verursacht.