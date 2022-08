Verkehr rechtes Thunerseeufer – Die mobilen Ampeln kehren zurück Um den Bussen bei Stau einen Vorteil zu verschaffen, werden ab kommender Woche in Thun und Hünibach wieder mobile Lichtsignalanlagen installiert. PD

Die STI-Bushaltestelle «Bächimatt» stadteinwärts. Als Massnahme gegen die Verkehrsstaus werden unter anderem hier ab Mitte August wieder Ampeln montiert, die den motorisierten Individualverkehr kurz zurückhalten. Foto: Gabriel Berger

Ab dem 15. August sind die mobilen, provisorischen Lichtsignalanlagen bei den vier STI-Bushaltestellen «Stationsstrasse», «Chartreuse», «Seematte» und «Bächimatt» am rechten Thunerseeufer wieder in Betrieb. Dies hat die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) am Montag mitgeteilt. Die Ampeln «halten jeweils zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr während des Busstopps den Verkehr stadteinwärts kurzzeitig zurück, sodass die Busse ihren Platz in der Kolonne halten können und weniger Verspätung einfahren», heisst es.

Die mobilen Ampeln bleiben auf Empfehlung des runden Tischs des Verkehrsforums Thun noch gut 18 Monate in Betrieb, bevor sie durch definitive Lichtsignalanlagen ersetzt werden sollen. Die sogenannten virtuellen Fahrbahnhaltestellen gehören zu den Sofortmassnahmen, die der Kanton Bern und die Stadt Thun im vergangenen Winter umgesetzt haben. Sie sollten die immer mal wieder angespannte Situation mit Staus und Kolonnenverkehr am rechten Seeufer verbessern helfen.

Die im Mai durchgeführte Erfolgskontrolle habe gezeigt, «dass die Sofortmassnahmen eine positive Wirkung entfalten», schreibt die BVD. Kanton und Stadt haben inzwischen ihre definitive Einführung in die Wege geleitet. Die notwendigen Bewilligungen sowie die baulichen Anpassungen und technischen Installationen nehmen allerdings einige Zeit in Anspruch.

