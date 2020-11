Gemeinderatswahlen Urtenen-Schönbühl – Die Mitte wird zum Zünglein an der Waage Acht Jahre lang teilten sich die SP und SVP alle Sitze im Gemeinderat. Jetzt ist die Mitte dank einer gemeinsamen Liste zurück. Fabio Peter

Heinz Nussbaum, SP, bisher, 917 Stimmen (stille Wahl als Gemeindepräsident) Foto: PD Regula Iff, SP, bisher, 787 Stimmen Foto: PD Matthias Gehrig, Allianz der Mitte, 672 Stimmen Foto: PD 1 / 7

Mit je rund 9 Prozentpunkten verpassten die EVP und die FDP 2016 den Einzug in den Gemeinderat. Denn: In Urtenen-Schönbühl sind keine Listenverbindungen zugelassen. Stattdessen verteidigte die SP ihre vier und die SVP ihre drei Sitze.

Mit dieser parteipolitischen Zusammensetzung ist nach acht Jahren Schluss. Dieses Mal sind die EVP, die FDP und die 2020 neu gegründete GLP erfolgreich mit einer gemeinsamen Liste angetreten. Sie holen sich auf Kosten der SP einen Sitz im Gemeinderat.

«Das war zu erwarten, nachdem sich die Mitte so aufgestellt hatte», sagt Hans-Jürg Kleine, Leiter des Wahlausschusses der SP, zum Resultat. «Vom Wähleranteil her ist es auch in Ordnung, dass sie vertreten ist.» Nichtsdestotrotz sei man enttäuscht, die eigenen Ziele nicht erreicht zu haben.