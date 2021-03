Politik in Thun – Die Mitte stellt sich neu auf – was sind die Folgen? Aus BDP und CVP wird im Juni Die Mitte Thun. Das hat Auswirkungen – etwa auf die Fraktionen im Stadtrat. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Michael Gurtner

Die erste Sitzung des Thuner Stadtrats im Jahr 2021: Im Sommer wird es bei den Fraktionen in der Mitte zu Veränderungen kommen. Foto: Patric Spahni

CVP und BDP sind neu Die Mitte: Was auf nationaler und kantonaler Ebene bereits umgesetzt ist, wird nun auch in Thun definitiv aufgegleist. Die Vorstände der beiden Ortssektionen haben sich im Februar virtuell getroffen – und beschlossen, dass am 16. Juni Die Mitte Thun offiziell gegründet werden soll. Doch in der Kyburgstadt sind die politischen Verhältnisse anders als auf kantonaler und nationaler Ebene. Deshalb stellen sich einige Fragen.

Wie sind die politischen Verhältnisse vor dem Zusammenschluss?

National ist der Fall klar: Die grosse CVP schloss sich mit der kleinen BDP zusammen. In Thun ist es umgekehrt. Die CVP stellt zwar mit Bauvorsteher Konrad Hädener einen Gemeinderat, ist hier aber die kleinste der etablierten Parteien. Sie kam bei den letzten Stadtratswahlen 2018 auf einen Wähleranteil von 2,18 Prozent – bei der BDP waren es 8,50 Prozent. Rechnet man die Anteile zusammen, hätte Die Mitte Thun 2018 die FDP überflügelt, die damals knapp vor der BDP lag und damit viertgrösste Partei war. Aktuell hat die BDP im Thuner Stadtrat drei Sitze, die CVP einen.