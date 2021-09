Wer ist Lisa Laser? – Die mit dem Licht spielt Die Langenthaler Kulturpreisträgerin mag die Kleinstadt und sucht nicht die grosse Bühne. Ihre Kunst findet dennoch schweizweit Beachtung. Kathrin Holzer

Junge Künstlerin, grosses Potenzial: Lisa Laser. Foto: Raphael Moser

Mit einem schlichten («deswegen aber nicht weniger herzhaften») «Danke» nimmt Lisa Laser am Donnerstagabend den Förderpreis der Stadt Langenthal entgegen. Sie sei es nicht gewohnt, auf der grossen Bühne zu stehen, merkt sie fast entschuldigend an. Und lässt im Folgenden viel lieber ihre Projektionen sprechen.

Dabei ist zumindest der Name Lisa Laser auf den grossen Bühnen des Schweizer Kultur- und Nachtlebens alles andere als unbekannt. Seit zehn Jahren erstrahlen ihre Visuals an Partys und Konzerten, in Ausstellungen, trägt auch so manches Musikvideo die Handschrift der gebürtigen Niederbipperin, deren Lebensmittelpunkt seit gut fünf Jahren (wieder) Langenthal ist.