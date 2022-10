25. Lenker Älplerfest – Die Miss Lenk 2022 heisst Selina Die Lenk hat eine neue Miss, eine vierbeinige: Selina ist 4-jährig und wurde am Älplerfest vom Publikum zur schönsten Kuh gewählt.

Die Miss Lenk 2022 heisst Selina. Sie wurde am 25. Älplerfest gekürt. Foto: PD

«Die Familie Zimmermann freut sich über den Titel ihrer Kuh Selina», schreibt Lenk-Simmental Tourismus in einer Mitteilung. Nachdem in den letzten zwei Jahren aus bekannten Gründen keine Miss-Wahl stattfinden konnte, «ist es umso schöner, konnte diese Tradition in diesem Jahr wieder fortgeführt werden». Wie ihre Vorgängerinnen ist Selina eine reinrassige Simmentaler Kuh. Sie erhält neben einer Glocke auch einen Modelvertrag von Lenk-Simmental Tourismus.

Das 25. Älplerfest, in dessen Rahmen die Miss-Wahl ausgetragen wurde, lockte am Samstag, 8. Oktober, gegen 3500 Besucherinnen und Besucher an. Wie jedes Jahr war die «Züglete» ein Publikumsmagnet, und die Tiere mit ihrem Blumenschmuck waren ein beliebtes Fotosujet. Wie es weiter heisst, füllten der Älplerabend mit volkstümlicher Unterhaltung wie auch das Älplerzmorge am Sonntag das Festzelt «erfreulicherweise nochmals».

Noch ist das Herbstprogramm im Obersimmentaler Ferienort aber nicht abgeschlossen: Am Samstag, 22. Oktober, geht das Lenker Hornusserturnier in seine 14. Runde. 12 Hornussermannschaften aus der ganzen Schweiz messen sich am Turnier an der Lenk. Auch seien alle Besuchenden eingeladen, so die Touristiker, sich beim Abschlagen des «Nouss» zu versuchen.

