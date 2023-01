Raiffeisenbank Niedersimmental – Die Millionengrenze wurde geknackt Erfreuliches Jahresergebnis für die Raiffeisenbank Niedersimmental: Die Kundeneinlagen sind auf 523,5 Millionen Franken gestiegen. Dazu wurde eine Million Gewinn erzielt.

Gutes Geschäftsjahr für die Raiffeisenbank Niedersimmental mit ihrem Geschäftshaus in Oey. Foto: Kerem S. Maurer

Die Raiffeisenbank Niedersimmental hat im Berichtsjahr 2022 ein nach eigenen Angaben «sehr gutes Ergebnis» erzielt. Die Kundeneinlagen haben im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 523,5 Millionen Franken und die Hypothekarforderungen um 8,5 Millionen auf 477,7 Millionen Franken zugenommen. Trotz der unsicheren Marktlage hätten viele Kundinnen und Kunden ein neues Wertschriftendepot eröffnet, heisst es in einer aktuellen Mitteilung. Der Depotbestand betrug per 31. Dezember 2022 rund 52 Millionen Franken.

«Erfreuliche Ertragsentwicklung»

Die Ertragssituation der Raiffeisenbank Niedersimmental habe sich positiv entwickelt. Da die Ära der Negativzinse abrupt abgeschlossen worden sei, habe sich der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft um 538’400 Franken (+8,9 Prozent) auf 6,6 Millionen Franken erhöht. Der Geschäftsertrag habe dank des «starken operativen Geschäfts» insgesamt um 618’400 Franken (+8,7 Prozent) auf 7,7 Millionen Franken zugenommen.

Das Geschäftsvolumen der Raiffeisenbank Niedersimmental wächst laut Mitteilung stetig. Die Kundeneinlagen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um 9,2 Millionen Franken (+1,8 Prozent) auf 523,5 Millionen Franken angestiegen. Das Hypothekarvolumen hat ebenfalls zugenommen und lag per Jahresende bei 477,7 Millionen Franken (+8,5 Millionen Franken). Dies entspricht ebenfalls einem Plus von 1,8 Prozent.

«Gut aufgestellt» für die Zukunft

Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden wurden um 1,5 Millionen Franken reduziert. In dieser Bilanzposition sind nach Angaben der Raiffeisenbank auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen enthalten. «Diese Kredite sind inzwischen entsprechend den vereinbarten Amortisationen teilweise zurückbezahlt worden.»

Die Kapitalsituation der Raiffeisenbank Niedersimmental sei «äusserst stabil». Mit einem Jahresgewinn von 1,0 Millionen Franken (Vorjahr: 0,98 Millionen Franken, +1,3 Prozent) für das Geschäftsjahr 2022 stärke sie ihre Eigenkapitalbasis erneut. Die Raiffeisenbank Niedersimmental sei somit «sehr gut aufgestellt und für die kommenden Jahre gerüstet». Die in diesem Jahr wieder physisch durchgeführte Generalversammlung findet am 21. April in der Sporthalle Diemtigtal statt.



PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.