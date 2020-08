Grosser Geldsegen für Rümligen – Die Millionäre sind weg – der Streit um das Geld ist entfacht Die Gewinner von 89 Millionen leben nicht mehr in Rümligen. Die Frage ist, was nun mit den Steuereinnahmen passiert. Sie befeuern die Fusionsdebatte. Johannes Reichen

Das Schloss Rümligen gehört nicht dem neuen Lottomultimillionär. Durch den geplanten Verkauf könnte es für einen neuerlichen Geldsegen in der Gemeinde sorgen. Foto: zvg

Ein 89-facher Lottomillionär aus dem eigenen Dorf – gibt es ein besseres Thema für den Stammtisch? Im Rümliger Restaurant Schwanen allerdings war der sagenhafte Lottogewinn bisher gar nicht so sehr ein Thema. Oder aber der Wirt wollte es einfach nicht hören. «Ich lasse meine Gäste in Ruhe», sagt Peter Künzi und lacht. Ein Einwohner oder eine Einwohnerin von Rümligen gewann mutmasslich im Oktober vor zwei Jahren 89 Millionen Franken bei Euromillions. Im Dorf ist dies schon länger bekannt, seit einem Bericht in dieser Zeitung und weiteren Medienberichten weiss nun die halbe Schweiz vom kleinen reichen Berner Dorf.