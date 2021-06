Abstimmung in Trubschachen – Die Militärküche wird aufgerüstet Damit in der Mehrzweckanlage künftig 170 Schülerinnen und Schüler verköstigt werden können, wurden 180’000 Franken bewilligt. Susanne Graf

Die Militärküche in Trubschachen muss künftig Kindermenüs produzieren. Foto: Mischa Christen

Ab Sommer 2021 gehen die Schulen von Trub und Trubschachen vereint in die Zukunft. Mit der neuen Organisation werden auch die Tagesschule und der Mittagstisch neu organisiert. In der Militärküche in der Mehrzweckanlage Trubschachen sollen für die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche bis zu 170 Mahlzeiten zubereitet werden.

Um einen optimalen und effizienten Ablauf gewährleisten zu können, müsse die Küche aufgerüstet werden, schreibt die Gemeinde. Ausgaben von 180‘000 Franken sind für neue Einrichtungen, Sanierungsarbeiten und Büroeinrichtungen im Nebenraum nötig.