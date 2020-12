Weihnachten trotz Corona – Die Migros verdoppelt den Absatz von Feuerschalen Corona treibt die Leute nach draussen: Um Ansteckungen vermeiden und trotzdem gemütlich feiern zu können, trifft man sich neuerdings im Freien. Stephan Künzi

Objekt der Begierde: Feuerschalen, die auch im Winter ein gemütliches Fest im Freien ermöglichen, finden dieses Jahr reissenden Absatz. Foto: Getty

Draussen ist das neue Drinnen – Corona und die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus treibt die Leute auch bei kälteren Temperaturen ins Freie. Eine gemütliche Runde Glühwein mit Freunden um die Feuerschale im Garten? Ein stimmiges Stelldichein mit den Grosseltern um die Feuerstelle im Wald? In diesen bewegten Zeiten entdecken viele Leute für die vorweihnächtlichen und weihnächtlichen Feiern ganz neue Orte.

Der Detailhandel jedenfalls spürt den Drang nach draussen, wie die Migros bestätigt. Der Grossverteiler bietet entsprechende Artikel sowohl in den Obi-Baumärkten als auch in den eigenen Märkten an, die unter dem Label Do-it+Garden laufen. Mit diesen zwei Kanälen gehört er zu den Grossen der Branche.