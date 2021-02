Umstrittenes Projekt – Die Migros hätte grosses Interesse am Kleinwabern-Tram Migros, Balsigergut, Burgergemeinde – in Kleinwabern und Kehrsatz-Nord hat Thomas Aebersold drei Hüte auf. Kann dies Bewegung ins Seilziehen um das Tram bringen? Stephan Künzi

Das Tram treibt ihn um: Thomas Aebersold ist Präsident der Stiftung Balsigergut und damit von der geplanten Wendeschlaufe direkt betroffen. Foto: Nicole Philipp

Ohne ihn geht im Gebiet, das sich vom Migros-Areal in Kleinwabern bis zum Lidl in Kehrsatz-Nord erstreckt, wenig bis gar nichts. Zu viele Fäden laufen bei Thomas Aebersold zusammen – hier, wo Wabern im urbanen Teil von Köniz aufhört und mit Kehrsatz das Gürbetal beginnt. Hier also, wo sich Stadt und Land die Hand reichen.

Denn Thomas Aebersold, Bernburger und Rechtsanwalt mit Büro im Herzen der Bundesstadt, hat in diesem Gebiet von etwas über einem Kilometer Länge buchstäblich drei Hüte auf. Er ist, um in der Abfolge der Parzellen zu bleiben, zuerst Präsident der Verwaltung der Migros Aare und damit Chef jenes Organs, das die regionale Genossenschaft des grossen Schweizer Detailhandelskonzerns strategisch führt.