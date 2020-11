Grossverteiler expandiert – Die Migros greift Fielmann & Co. an Der orange Riese verkauft neu in der Filiale Marktgasse in Bern auch Hörgeräte und Brillen, und das zu Sparpreisen. Rahel Guggisberg

Ab dem 4. Dezember können Kundinnen und Kunden in der Migros Marktgasse Brillen und Hörgeräte kaufen. Hier im Bild die Filiale in Baden.

Die Migros will in einem weiteren Wachstumsmarkt mitspielen. In der Filiale Marktgasse in der Stadt Bern testete sie bereits mit der Apotheke zur Rose den Eintritt in ein neues Geschäftsfeld. Das Angebot hat sich mittlerweile etabliert.

Nun eröffnet die Migros am 4. Dezember das eigene Fachgeschäft Misenso: Hier werden Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte verkauft, gleich neben der Apotheke zur Rose. Im Shoppyland in Schönbühl soll nächstes Jahr ein weiteres solches Geschäft folgen. Bereits im November hat der Grossverteiler in Baden das erste Misenso-Geschäft eröffnet. In welchem Umfang die Migros dereinst weiter expandieren will, ist noch offen.

Konkurrenz für Fielmann

Die neue Firma Misenso mit Sitz in Zürich ist eine Tochter des Migros-Genossenschafts-Bunds. Der Laden ist ein Shop-in-Shop-Konzept. Misenso verkauft Brillengestelle ab 199 Franken. Angeboten werden Marken wie Bogner, Carolina Herrera oder Hugo Boss.

Mit dem Discounter-Konzept wird Misenso Ketten wie Fielmann oder Visilab konkurrenzieren. Das Know-how für den Kampf gegen diese etablierte Konkurrenten hat sich die Migros gesichert, indem sie den ehemaligen Geschäftsleiter der Fielmann-Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse an Bord holte. Die Migros-Gruppe hat das Unternehmen mit einem Startkapital von einer Million Franken kapitalisiert.

Auch Cumulus-Punkte

Das Brillen- und Hörgeräteangebot passt laut einem Sprecher zur Migros. Für die Kundenbetreuung hat sie Optiker und Hörgeräteakustiker eingestellt, die die Kunden zu den Öffnungszeiten der Supermärkte beraten. Zudem sind die Produkte Teil des Migros-Kundenbindungsprogramms Cumulus.

Die Migros will im äusserst lukrativen Markt der Hörgeräte mitmischen. Migros-Sprecher Marcel Schlatter sagt: «Optik- und Hörgeräteangebote passen sehr gut in unser strategisches Geschäftsfeld Gesundheit.» Die Migros investiere konsequent in kundennahe Dienstleistungen. Mit fairen Preisen vereinfache die Migros den Zugang zu Optik- und Akustikangeboten für die breite Bevölkerung.

Know-how bei Hörgeräten

Auch für das Geschäft mit den Hörgeräten hat die Migros Know-how ins Haus geholt. Die Misenso-Präsidentin Sarah Kreienbühl sitzt seit 2018 in der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes. Sie hat beste Kontakte zum Schweizer Hörgerätehersteller Sonova, bei dem sie zuvor die Markenentwicklung leitete. Der Migros-Ableger wird die zwei Marken Vista und Philips anbieten. «Wir verkaufen Hörgeräte der neusten Generation von führenden Herstellern und vertreiben zusätzlich Marken, die es im Schweizer Markt bis anhin nicht gegeben hat», sagt Schlatter. Auf Kundenwunsch können auch andere Marken bestellt werden.

Der Markteintritt des Grossverteilers sorgt bei den etablierten Optikern und Hörgerätespezialisten für eine gewisse Beunruhigung. Einer, der namentlich nicht genannt werden will, sagt: «Die Migros hat eine grosse PR- und Marketingabteilung. Das ist eine neue Dimension im Markt.»

Ein Wachstumsmarkt

Hörgeräte sind in unserer alternden Gesellschaft ein Wachstumsmarkt. Wer ein Hörgerät braucht, muss hierzulande tief in die Tasche greifen, tiefer als in vielen anderen Ländern. «In Frankreich, Deutschland, Dänemark und Grossbritannien zahlt man bei den meistverkauften Hörgeräten im Durchschnitt zwischen 19 bis 34 Prozent weniger für das genau gleiche Gerät ab Werk», sagt der Preisüberwacher Stefan Meierhans. In der Schweiz seien die Preise hoch, da sie nicht staatlich beschafft werden, die Vergütungen grosszügig angesetzt sind, die Hersteller einen grossen Informationsvorsprung besitzen und zugleich eine hohe Zahlungsbereitschaft seitens der Käufer für Highend-Geräte besteht. «Eine staatliche Ausschreibung könnte für einen echten Wettbewerb zwischen den Herstellern sorgen und damit die Hörgerätepreise deutlich reduzieren», glaubt Meierhans.

In der Schweiz fehle es in diesem Bereich an Wettbewerbsdruck, von dem her sei es positiv, dass ein neuer Mitbewerber wie die Migros in diesen Markt vorstosse. «Ich bin überzeugt, dass die Kundinnen und Kunden viel mehr Druck ausüben könnten, wenn sie Vergleichsofferten einholen und Preistransparenz für Geräte und Dienstleistungen des Akustikers verlangen würden», sagt Meierhans.