Reportage aus Delhi – Die Menschen starben am Telefon Im Mai gingen Bilder des Grauens aus Indien um die Welt. Nun scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Eine trügerische Hoffnung? David Pfeifer aus Delhi

Eine Frau erhält in einem hinduistischen Tempel in Hyderabad am 15. Juli 2021 eine Ladung der Covishield Impfung. Foto: Noah Seelam (AFP)

Ein leeres Spital ist selten ein gutes Zeichen. Horrorfilme beginnen so, die Zombie-Apokalypse, die letzten Tage der Menschheit – wo nicht mehr behandelt wird, da stirbt die Hoffnung. Im Covid-Hospital in Noida, vor den Toren Delhis, wird die Leere aber als gutes Zeichen gedeutet. Nur zwei Patienten liegen derzeit in der Klinik, drei werden es bis zum Abend werden, in einem Spital, das erst vor wenigen Monaten für die Behandlung von Covid-19 umgerüstet und für 360 Patienten ausgestattet wurde. Vor wenigen Wochen, als das Virus plötzlich wiederkam, war es völlig überlastet – wie in einem Endzeitfilm.