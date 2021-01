Jubiläum in Heimberg – «Die Menschen kommen immer später ins Heim» 2011 bezog das Alterszentrum Heimberg seinen heutigen Standort. Zwei langjährige Kader-Angestellte erinnern sich, wie es war, ein Haus nach eigenen Ideen mitzugestalten. Marco Zysset

Sie prägten und prägen das Alterszentrum Heimberg: Küchenchef Walter Bieri, der Ende 2020 in Pension ging, und Aktivierungs-Leiterin Erika Rytz. Foto: Patric Spahni

Erika Rytz und Walter Bieri arbeiten zusammengezählt seit fast 50 Jahren für das Alterszentrum Heimberg. Oder haben gearbeitet. Bieri wurde nämlich per Ende 2020 pensioniert – nach 27 Jahren in der Küche des Hauses, wovon er 25 als Küchenchef amtete.

Noch im Dienst ist Erika Rytz. Sie verantwortet heute die Aktivierung der Seniorinnen und Senioren, die entweder in einem der Pflegezimmer im Haus am Auweg in Heimberg wohnen oder in einer Seniorenwohnung in einem der beiden Wohnblöcke, die dem Alterszentrum organisatorisch angeschlossen sind. «Ja, wir sind recht gewachsen», sinniert Rytz, die auch unumwunden gesteht: «Als der Umzug in einen grösseren Neubau zum Thema wurde, war ich zunächst nicht begeistert. Ich befürchtete, die familiäre Atmosphäre würde verloren gehen.» Die Grösse mit knapp 30 Personen in ihrer Obhut habe ihr am früheren Standort des Alterszentrums behagt.