Hochwasser im Oberland – Die Menschen bereiten sich aufs Schlimmste vor Kommen der See und die Aare? Oder nicht? Diese bange Frage stellen sich Anwohner in Thun oder Restaurant- und Campingplatzbetreiber in Unterseen. Und treffen alle möglichen Vorkehrungen. Barbara Schluchter-Donski , Hans Urfer

Katrin und Peter Fuster-Burger blicken gebannt auf den Pegelstand der Aare vor ihrem Geschäft, das sie mit einer Metallsperre vor dem Hochwasser geschützt haben. Foto: Christoph Gerber

«Ich habe in den letzten Tagen immer wieder auf den Pegelstand der Aare geblickt», sagt Peter Fuster von Burger Nähmaschinen an der Oberen Hauptgasse. «Doch heute fiel mir auf, dass der Pegel gegenüber dem Vortag sicher 30 Zentimeter angestiegen ist, und ich dachte mir: Jetzt müssen wir handeln.» Gesagt, getan: Am Donnerstagmorgen holte Peter Fuster zusammen mit seiner Frau Katrin Fuster-Burger die metallene Abwassersperre aus dem Keller, welche die direkt an der Aare gelegenen Geschäftsteile vor Wasserschäden schützen soll.

«Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Jetzt können wir nur darauf vertrauen, dass es reichen wird.» Peter Fuster, Burger Nähmaschinen