YB-Gala gegen Servette – Die Meisterparty ist lanciert Drei Tore in der Startviertelstunde, am Schluss wird es ein 6:1: Die Young Boys können nun am Dienstag Schweizer Meister werden. Fabian Sangines

Sie feiern bereits: Die Young Boys zeigen gegen Servette eine Gala und sind noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nein, die Party versauen lassen sich die Young Boys nicht. Schon gar nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten wie einem Gegentor, das höchstens für Goalie Anthony Racioppi etwas nervig ist – oder auch spitzfindigen Formalitäten. Ja, einen Sieg braucht YB noch, um offiziell den Meistertitel zu feiern. Aber natürlich, der ist nur noch eine Frage der Zeit. Gut möglich, dass die sich schon so lange abzeichnende Meisterschaft am Dienstag bei GC (20.30 Uhr) endgültig Tatsache wird. Und dennoch sind sie in Bern am Samstagabend schon in Feierlaune.

Den Ton setzt die Ostkurve bereits vor Anpfiff, es empfängt ihre Lieblinge mit einer beeindruckenden Choreo, natürlich dreht sie sich um den Schweizer Meisterschaftspokal. Sollen die Herren der Swiss Football League sagen, was sie wollen, in Bern mögen sie nicht mehr länger warten, nach einem langen Jahr Absenz vom nationalen Fussballgipfel. Diese aufwendig konstruierten Kunstwerke der Fans haben bei den YB-Spielern zuletzt etwas Beflügelndes, sie sind oft auch ein Zeichen für spezielle Anlässe. Und dieser Koloss aus Bern, er ist bei besonderen Gelegenheiten wieder besonders gefährlich. Gegen Basel war das ein paarmal so, beispielsweise im Cup-Halbfinal. Man will den treuen Anhängern ja auch etwas zurückgeben. Und mit Servette haben die Young Boys auch noch eine Rechnung offen, schliesslich sind die Genfer eines von zwei Teams, das es in dieser Super-League-Saison geschafft haben, YB zu bezwingen.

Drei Tore in 15 Minuten

Genug Gründe für die Young Boys, insbesondere in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk zu zünden, wie es eben nur der unbestrittene Dominator des Fussballlandes kann.

Als YB 3:0 führt, sind gerade mal etwas mehr als 15 Minuten gespielt, nach 22 Minuten könnte es 5:0 stehen, aber der Pfosten ist der kalte, leblose Beweis dafür, dass selbst an einem nahezu perfekten Abend eben doch nicht ganz alles gelingen kann. Aber klar, «es hat Spass gemacht», das ist nach Schlusspfiff die wenig überraschende Gefühlslage von Cédric Zesiger.

In der Vergangenheit hatte Trainer Raphael Wicky immer wieder «Gier» von seinen Spielern gefordert. Er dürfte deshalb vor allem bei den Toren zwei und drei hocherfreut gewesen sein, weil es die Berner waren, die jeweils nach einem Abpraller von Servette-Goalie Jérémy Frick am schnellsten reagierten, ja, halt einfach gieriger waren als ihre Gegner.

Matchtelegramm Infos einblenden YB - Servette 6:1 (4:0)

Wankdorf. – 27’883 Zuschauer. – Tore: 11. Imeri 1:0. 13. Itten 2:0. 16. Fassnacht 3:0. 44. Itten 4:0. 57. Itten 5:0. 62. Pflücke 5:1. 80. Frick (ET) 6:1.

YB: Racioppi; Blum (78. Chaiwa), Lustenberger, Zesiger, Garcia; Niasse (46. Lauper); Fassnacht (59. Ugrinic), Rieder (72. Rrudhani), Imeri; Itten (59. Monteiro), Elia. – ohne: Nsame (gesperrt), von Ballmoos, Camara (verletzt), Benito, Rüegg (rekonvaleszent).

Besonders gierig schien Cedric Itten, was als Stürmer grundsätzlich auch schon berufliche Gründe hat, er gehört aber noch zu den wenigen, die um einen Ligatitel noch kämpfen müssen. Denjenigen des Torschützenkönigs nämlich, um 20.40 Uhr lag der am diesem Abend gesperrte Teamkollege Jean-Pierre Nsame noch zwei Treffer vorne. Um 21.15 Uhr hatte Itten diesen Rückstand dann bereits aufgeholt, ins Bett geht er dann mit einem Tor Vorsprung, weil er nach der Pause mit dem zwischenzeitlichen 5:0 zum 17. Mal in dieser Super-League-Saison trifft.

Wie Männer gegen Kinder

Das ist nur eine von so vielen Statistiken, die von einem YB-Spieler angeführt werden. Auch in Sachen Vorlagen liegt Itten vorne, teilt sich diesen Platz mit Teamkollege Ulisses Garcia (je 8 Assists), die meisten Schüsse aufs Tor hat auch Itten abgegeben. Und mit fast 1900 Ballkontakten ist Cédric Zesiger Ligaspitze, sogar bei den Offsides führt mit Nsame ein YB-Profi. Es sind alles Indizien von Dominanz, der eindrücklichste Beleg ist aber dieses 6:1 im vermeintlichen Spitzenkampf. Man mag es beim Anblick dieser Partie nicht vermuten, aber zumindest bis Sonntagabend ist Servette noch Ranglistenzweiter. Vor allem aber ist Servette im stimmungsvollen Wankdorf heillos überfordert. «Es sah aus wie Männer gegen Kinder», so beurteilt das Kevin Mbabu, ein früherer YB-Spieler und aktueller Aussenverteidiger und Leidtragender bei Servette.

Nur bei YB hatten sie Spass. Zesiger, der wie so oft überragende Abwehrpatron, sieht im frühen Treffer seines Genfer Teamkollegen Kastriot Imeri den Schlüssel, «ab dann wurde es ein Fest».

Natürlich gehörte es zu ihrem Job, dass Spieler und Trainer in den letzten Wochen ab und zu auf die Euphoriebremse treten mussten, vielleicht auch aus Respekt den Gegnern gegenüber nicht zu früh öffentlich über die schon lange logische Meisterschaft sprechen wollten. Nun aber erklärt Zesiger: «Jeder bei uns kennt die Ausgangslage, wir wollen den Sack am Dienstag zumachen.»

So eine Meisterparty unter der Woche hat ja auch etwas Reizvolles. Die Stadt Bern hat eine Freinacht angekündigt. Alle, die es nicht in den manchmal etwas tristen Zürcher Letzigrund schaffen, erhalten in der Hauptstadt mit dem von YB organisierten Public Viewing eine verlockende Alternative.

Ungemütlich werden könnte es nicht nur für alle Feierbiester am Mittwochmorgen, sondern für die Grasshoppers bereits am Vorabend, sicherheitshalber macht Zesiger zum Schluss dann nochmals klar, wie gierig die Young Boys auf die bevorstehende Meisterparty sind: «Am Dienstag braucht es nochmals eine Leistung wie heute.»

