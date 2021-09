Zertifikatspflicht in Langnau – Die meisten zücken Handy und Ausweis anstandslos Seit einer Woche benötigen die Besucher von Badi, Bibliothek und Regionalmuseum ein Covid-Zertifikat. Wir haben nachgefragt, wie die Pflicht angelaufen ist. Benjamin Lauener

In der Regionalbibliothek Langnau ist man froh, dass dank dem Zertifikat wieder einfacher Anlässe durchgeführt werden können. Im Bild: Gabriel Anwander, der 2017 in der Reihe «Mein Lieblingsbuch» «Don Quijote» vorstellte. Foto: Thomas Peter

Wer in die Bibliothek, ins Chüechlihus oder ins Hallenbad will, muss seit einer Woche das Covid-Zertifikat zeigen. Die drei Gemeindebetriebe sind zufrieden, wie die Zertifikatspflicht angelaufen ist; Diskussionen gab es kaum.

In der Regionalbibliothek Langnau war es letzte Woche ruhiger als auch schon. Das sei aber auch wetterabhängig und könne nicht direkt mit der Zertifikatspflicht in Zusammenhang gebracht werden, erklärt Ursula Strahm, Leiterin der Regionalbibliothek. «Am Anfang mussten wir etwas üben, bis wir die Zertifikate richtig scannen konnten, aber mittlerweile geht das ohne Probleme, und die meisten Leute kommen mit entsperrtem Handy und dem Ausweis in der Hand an den Tresen.»