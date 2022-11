Kandidatinnen für Sommaruga-Nachfolge – Die meisten der Favoritinnen haben ein Handicap Die Auswahl für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga ist überschaubar. Männer kommen nicht infrage – und für manche Kandidatinnen kommt die Vakanz zur Unzeit. Markus Brotschi Raphaela Birrer

Zwei Frauen sollen es sein, Bewerberinnen aus allen Landesteilen sind erwünscht: Die klare Ansage der SP-Parteispitze schränkt das Feld der möglichen Kandidaturen bereits am Tag von Simonetta Sommarugas Rücktritt ein. Männer kommen damit nicht mehr infrage. Im Fokus standen zuletzt etwa der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch – im Bundeshaus sind seine Ambitionen ein offenes Geheimnis – oder der Waadtländer Nationalrat und Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard.

Das SP-Führungsduo Mattea Meyer (die selber nicht antreten will) und Cédric Wermuth betonte vor den Medien die breite Auswahl möglicher Kandidatinnen auf allen Staatsebenen. Bei genauerer Betrachtung ist diese Auswahl allerdings überschaubar, denn mehrere valable SP-Vertreterinnen gehen mit einem Handicap ins Rennen.

Eva Herzog, Basler Ständerätin

Eva Herzog war während fünfzehn Jahren Finanzdirektorin in Basel. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Bereits Regierungserfahrung hat die Basler Ständerätin Eva Herzog. Sie war vor ihrer Wahl ins Stöckli während fünfzehn Jahren Finanzdirektorin von Basel-Stadt. Auch sie gehört dem pragmatischen SP-Flügel an und machte sich als Regierungsrätin stark für die Reform der Unternehmensbesteuerung, die dann allerdings am Referendum ihrer eigenen Partei scheiterte.

Dank ihrer wirtschaftsfreundlichen Positionen ist sie auch im bürgerlichen Lager breit respektiert – in den eigenen Reihen machte sie sich damit allerdings nicht nur Freunde. Ins Gewicht fällt zudem Herzogs Alter: Die Baslerin wird im Dezember 61-jährig. Nach einer Legislatur hätte sie somit bereits das offizielle Rentenalter erreicht. Sie schliesst auf Anfrage eine Kandidatur aber nicht aus. Würde sie antreten, wäre sie die Favoritin.

Evi Allemann, Berner Regierungsrätin

Evi Allemann ist seit 2018 Berner Regierungsrätin und sass fünfzehn Jahre im Nationalrat. Foto: Beat Mathys

Möglicherweise kommt die Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga erneut aus dem Kanton Bern. Zu den aussichtsreichen Kandidatinnen gehört Regierungsrätin Evi Allemann. Sie wurde 2003 mit 25 Jahren als jüngste Nationalrätin gewählt. Nach fünfzehn Jahren wechselte die Juristin in die Berner Regierung, wo sie der Justizdirektion vorsteht.

Als Vertreterin des moderaten Parteiflügels ist Allemann auch für das bürgerliche Lager gut wählbar. Da die 44-Jährige in der vergangenen Legislatur zurückgetreten ist, kennen sie allerdings viele im stark erneuerten nationalen Parlament nicht mehr persönlich. In ihrer Rolle als Regierungsrätin ist sie bisher nicht besonders aufgefallen. Allemann sagte auf Anfrage, dass der Rücktritt Sommarugas überraschend komme und sie sich die Frage einer Bundesratskandidatur bis heute nie konkret gestellt habe.

Jacqueline Fehr, Zürcher Regierungsrätin

Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr unterlag 2010 bei der Bundesratswahl gegen Simonetta Sommaruga. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Infrage kommt auch die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Die 59-Jährige unterlag vor zwölf Jahren gegen Sommaruga und würde wohl nur nochmals antreten, wenn sie sich ihrer Wahl ziemlich sicher sein könnte. Zudem muss sie bis zum 28. November offiziell ihre erneute Kandidatur für den Zürcher Regierungsrat anmelden. Eine parallele Kandidatur für beide Ämter kommt kaum infrage.

Würde sie sich für den Bundesrat entscheiden, stünde sie bei einem Scheitern ohne politisches Amt da. Bittere Niederlagen musste Fehr in Bundesbern mehrere hinnehmen. 2012 scheiterte sie mit ihrer Bewerbung als SP-Fraktionspräsidentin. Fehr will sich am Donnerstag zu einer allfälligen Kandidatur äussern.

Flavia Wasserfallen, Berner Nationalrätin

Auf ihrer Website steht «engagiert für Mensch und Umwelt»: Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ebenfalls häufig genannt (wie für jedes höhere Amt in der Partei) wird die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Die 43-jährige Politologin ist seit 2018 im Nationalrat und engagiert sich vor allem in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Sie ist auch Präsidentin des Patientendachverbands.

Wasserfallen soll allerdings bei den Wahlen 2023 den Berner Ständeratssitz der SP verteidigen. Zudem werden ihr auch Ambitionen auf einen Sitz in der Berner Stadtregierung nachgesagt. Wasserfallen war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Barbara Gysi, St. Galler Nationalrätin

Die St. Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi tritt als Kandidatin für die Nachfolge des zurücktretenden SP-Ständerats Paul Rechsteiner zu den Wahlen im März an. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Mögliche Kandidatin ist die St. Galler Nationalrätin Barbara Gysi. Die Sozialpädagogin politisiert seit elf Jahren in der grossen Kammer. Die 58-jährige Gewerkschafterin dürfte allerdings wegen ihrer pointiert linken Sozialpolitik im bürgerlichen Lager auf Vorbehalte stossen.

Zudem kandidiert sie aktuell für den frei werdenden Ständeratssitz von Paul Rechsteiner – wie bei SVP-Nationalrätin Esther Friedli eine ungünstige zeitliche Überschneidung.

Rebecca Ruiz, Waadtländer Staatsrätin

Rebecca Ruiz überlegt sich eine Kandidatur. Foto: Yvain Genevay

Als mögliche Kandidatin aus der Romandie gilt die Waadtländer Staatsrätin Rebecca Ruiz. Die Kriminologin sass von 2014 bis 2019 im Nationalrat, aus dem sie nach der Wahl in die Waadtländer Regierung zurücktrat. Ihr werden in allen Lagern Chancen eingeräumt – wenn es um den welschen Sitz der SP ginge.

Die Parteispitze betonte zwar, Kandidatinnen aus allen Landesteilen berücksichtigen zu wollen. Doch die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das Parlament eine vierte Person – und damit eine Mehrheit im Bundesrat – aus der lateinischen Schweiz wählen wird. Dennoch sagte Ruiz auf Anfrage, dass sie sich eine Kandidatur überlege.

Marina Carobbio, Tessiner Ständerätin

Marina Carobbio: Sie kandidiert für den Tessiner Staatsrat im kommenden April. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Auch eine Kandidatur aus dem Tessin ist für die SP-Spitze möglich. Im Vordergrund stünde dabei Ständerätin Marina Carobbio. Sie kandidiert allerdings für den Tessiner Staatsrat, der im April neu gewählt wird. Für ihre Kantonalpartei ist sie die Hoffnungsträgerin. Zudem sind ihre Wahlchancen im Parlament noch geringer als für Kandidatinnen aus der Romandie, denn mit Ignazio Cassis sitzt bereits ein Tessiner Vertreter im Bundesrat.

Markus Brotschi ist Bundeshausredaktor von Tamedia, Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Sozial- und Gesundheitspolitik. Er arbeitet seit 1994 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland und Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @raphaelabirrer

Fehler gefunden?Jetzt melden.