Abstimmung in Steffisburg – Die Meinungen zum Schönau-Projekt scheinen gemacht Der Neubau der Schul-, Kultur- und Sportanlage Schönau für 20,9 Millionen Franken kam an einem Informationsanlass gut an. Stefan Kammermann

Publikumsbereich im Erdgeschoss, die Sporthalle im Untergeschoss: So soll die Schul-, Kultur- und Sporthalle in der Schönau Steffisburg aussehen. Visualisierung: PD/Rykart Architekten AG

Das Interesse war nicht wirklich gross. Obwohl es um ein 20-Millionen-Projekt ging, blieben am Dienstagabend beim Informationsanlass in der Aula Schönau in Steffisburg rund zwei Drittel der Sitzplätze unbesetzt. Den Weg auf sich genommen hatten gegen 70 Personen, um sich vom Gemeinderat aus erster Hand über das Projekt der Schul-, Kultur- und Sportanlage Schönau zu informieren.