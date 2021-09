Weg zur Kirche Muri – Die Mauer ist offen Schloss und Dorf kommen sich näher. Über den Weg am Rand des Schlossparks gehts ab sofort wieder direkt zur Kirche von Muri – wie früher. Stephan Künzi

Honorationen unter sich: Gemeindepräsident Thomas Hanke (links) und Schlossherrin Anna Stankiewicz auf dem neuen Weg. Foto: Susanne Keller

Es war einmal ein Schloss, das auf einer kleinen Anhöhe thronte. Gleich nebenan stand die Kirche und rundherum das Dorf, das Muri hiess und im Staate Bern lag. Jahrelang lebten die Herrschaften oben im stattlichen Bau und die Leute unten in den Häusern in gutem Einvernehmen. Das Verhältnis wurde gar so eng, dass die Herrschaften die historische Schlossmauer aufbrachen, einen Weg anlegten und den Leuten erlaubten, für den Gang zur Kirche die Abkürzung durch ihren Park zu nehmen.

Kirche und Schloss waren sich seit je nahe. In alten Zeiten gehörte das Schloss der Kirche, und noch als das Anwesen längst in privatem Besitz war, stand hart an der Grenze unverrückbar das Pfarrhaus. Weil es dem damaligen Schlossherrn die Sicht in die Alpen versperrte, kam es dann aber zu einem Handel: Der Pfarrer zügelte über die Strasse in einen Neubau auf einstigem Schlossland, der Schlossherr übernahm dafür das Pfarrhaus und riss es kurzerhand ab.