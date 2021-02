Auf Geldsuche in Zweisimmen – Die Maternité Alpine kämpft ums Überleben Wenn das Geburtshaus Maternité Alpine in Zweisimmen bis Mitte Jahr nicht zu Geld kommt, könnte dort bald das letzte Baby geboren werden. Kerem S. Maurer

Es ist spätestens seit der letzten Hauptversammlung der Genossenschaft des Geburtshauses Maternité Alpine kein Geheimnis mehr: Obschon seit dem Betriebsstart vor vier Jahren die Auslastung stetig steigt, kommt das Geburtshaus finanziell auf keinen grünen Zweig.

Ohne Spenden muss das Geburtshaus Maternité Alpine in Zweisimmen Ende Jahr schliessen. Foto: Kerem S. Maurer

Ein Blick in die Zahlen des Jahres 2020 zeigt, dass von 95 zur Geburt angemeldeten Frauen 35 aufgrund von medizinischen Ausschlusskriterien in ein Spital überwiesen werden mussten. Um wirtschaftlich überleben zu können, bräuchte das Geburtshaus jährlich mindestens 80 Geburten. Faktisch gebe es zwar genügend Frauen, die in Zweisimmen gebären möchten, bestätigt Genossenschaftspräsidentin Anne Speiser, aber: «Unsere Ausschlusskriterien für Geburten sind deshalb sehr streng, weil das nächste Spital mit Geburtshilfe weit entfernt ist und wir keinen Rund-um-die-Uhr-Zugang zu einem Operationssaal haben.»