Aufruf der Freiheitstrychler – Massnahmengegner marschieren erneut durch Bern Nachdem am Mittwoch mehr als 3000 Menschen gegen die Corona-Massnahmen demonstriert haben, wird schon für Donnerstag wieder zum Protest aufgerufen.

In Bern haben am Mittwochabend mehr als 3000 Menschen gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht demonstriert. Sie warfen dem Bundesrat vor, er führe den Impfzwang durch die Hintertür ein. Mit dabei waren wie so oft auch die Freiheitstrychler.

Letztere sind es auch, die keine 24 Stunden später zu einem erneuten Protest in Bern aufgerufen haben. Unter dem Motto «Fride! Frejheit! S Volch isch souverän!» haben sich ein paar hundert Personen am Bahnhofplatz versammelt und machen ihrem Unmut lautstark Luft.

Polizei und Stadt hatten Kenntnis von dem Aufruf. Der Berner Gemeinderat hatte bereits am Mittwoch die Empfehlung herausgegeben, den Kundgebungen fernzubleiben. Trotzdem halten sich die Einsatzkräfte im Hintergrund: auch dass die Demonstrierenden – bis zum Schluss waren es etwas mehr als 1000 Personen – durch die Altstadt marschierten, wurde toleriert. Es kam zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr.

