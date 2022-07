Verkehrssituation in der Region Thun – Massnahmen griffen – wird das Einbahnregime trotzdem aufgehoben? Die Sofortmassnahmen haben die Verkehrssituation entspannt. Trotzdem bleibt die Aufhebung des Einbahnregimes ein Thema. UPDATE FOLGT

Verkehr in Thun: Vor dem Kreisel beim Schlossbergparking staut sich der Verkehr. Foto: Patric Spahni

Anfang 2022 setzten der Kanton Bern und die Stadt Thun zur Verbesserung der Verkehrssituation am rechten Seeufer und in der Innenstadt diverse Sofortmassnahmen um. Diese hatten zum Ziel, die Reisezeiten zu verkürzen und auf dem Niveau von 2018 zu stabilisieren. Um Einflüsse der Corona-Pandemie auf die Verkehrsmenge auszuschliessen, war die vierwöchige Testphase von Februar/März auf Mai 2022 verschoben worden.

«Die Erfolgskontrolle zeigt, dass die bis Ende Mai betriebenen Sofortmassnahmen die Verkehrssituation während des abendlichen Stossverkehrs auf der Hofstettenstrasse und in der Innenstadt deutlich verbessert haben», teilen Kanton und Stadt Thun am Dienstagmorgen mit.

Reisezeiten verkürzt

Die Reisezeiten gegenüber 2020 seien auf allen Abschnitten kürzer geworden. Von den Sofortmassnahmen profitierten somit nicht nur die Autofahrenden am rechten Thunerseeufer, sondern auch jene in der ganzen Innenstadt. «Die Busse der STI-Linien 21 und 25 verzeichneten deutlich weniger Verspätungen», steht in der Medienmitteilung weiter.

Der Zielwert 2018 für die Reisezeiten des Autoverkehrs habe hingegen nicht erreicht werden können: Die durchschnittliche Reisezeit erreichte Maximalwerte von rund 190 Sekunden statt der anvisierten maximal 150 Sekunden. Knapp 3 Prozent der Fahrten dauerten länger als 300 Sekunden. Als Zielwert waren 2 Prozent der Fahrten festgelegt worden.

Kanton Bern und Stadt Thun haben den Teilnehmenden des Runden Tisches die Resultate präsentiert. Die Vertreterinnen und Vertreter von Parteien, Organisationen und den Gemeinden des rechten Thunerseeufers nahmen diese zur Kenntnis und halten laut Mitteilung fest, «dass mit den Sofortmassnahmen deutliche Verbesserungen erzielt werden konnten».

Ball beim Thuner Gemeinderat

Sie empfehlen dem Kanton und der Stadt Thun, die Sofortmassnahmen möglichst rasch wieder in Betrieb zu nehmen und «die definitive Einführung zügig an die Hand zu nehmen». Bezüglich des Verkehrsversuchs zur Aufhebung des Einbahnregimes gibt der Runde Tisch keine Empfehlung ab. Er sieht es in der Verantwortung der Stadt Thun, über das weitere Vorgehen betreffend Verkehrsversuch zu befinden.

Der Gemeinderat der Stadt Thun wird die Möglichkeit eines Verkehrsversuchs zur Aufhebung des Einbahnverkehrs Innenstadt im Licht der aktuellen Ergebnisse erstmals am Mittwoch diskutieren und anschliessend öffentlich informieren.

