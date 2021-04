Leserreaktionen – «Die Massnahmen für die Natur sind wie ein Trostpflaster» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Verkehrssanierung in Aarwangen.

Zu «Asylsuchende sammeln Abfall – ohne Entschädigung»

Die Kürzungen im Asylbereich machen mich wütend und fassungslos. Ich fahre regelmässig Bahn und begegne dabei Asylsuchenden, die für uns beispielsweise die Toiletten putzen, Abfall einsammeln. Meinen Dank quittieren sie oft mit freundlichem Nicken oder einer netten Geste. Ich schäme mich, in einem Kanton zu leben, dessen Gesetze zur Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich solch schändliche Massnahmen ermöglichen. Marianne Tschabold, Thun

Zu «Was bei dieser Klima-Abstimmung anders wird»

Gemäss Bundesrätin Simonetta Sommaruga zahlt eine Familie wegen des neuen CO2-Gesetzes pro Jahr rund 100 Franken mehr. Sie glaubt sogar, dass der Bund Einnahmen der Bevölkerung zurückzahlt. Das habe ich noch nie erlebt, dass das der Bund macht. Werden wir hier getäuscht und für dumm verkauft? Die Realität sieht anders aus. Um das CO2-Ziel zu erreichen, müssen teure Luft-Wärmepumpen, Wärmepumpenboiler, isolierte Fenster und teure Fassaden-Dämmungen eingebaut werden. Es ist wahrscheinlich, dass sich das auch bei den Mehrfamilienhäusern auf die Mietzinse auswirken wird. Sicher ist, dass dann die Mieten mehr steigen, als die Nebenkosten sinken. Ganz abgesehen von den steigenden Benzin-, Heizöl- und Energiekosten. Die AHV muss saniert und die riesigen Corona-Schulden abgebaut werden. Von wo nimmt der Bund diese gewaltige Summe her? Richtig, vom arbeitenden Schweizer Volk. Heinrich Badertscher, Goldiwil

Zu «Bundesräte wollen selbst mit der EU verhandeln»

Der Bundesrat muss einmal mehr daran erinnert werden, dass er eine reine Exekutivfunktion auszuüben hat. So ist es in der Verfassung festgehalten. Es ist völlig deplatziert, dass drei Mitglieder dieser Exekutivbehörde nach Brüssel reisen, um mit der EU zu verhandeln. Jedes Mal, wenn ein Bundesrat für Verhandlungen ins Ausland reiste, gab es für unser Land unvorteilhafte und teure Resultate. Und jetzt gehen gerade drei Mitglieder. Es gibt guten Grund, anzunehmen, dass das Fiasko hoch drei sein wird. Also liebe Bundesräte, begebt euch nicht aufs Glatteis und in die Höhle des Löwens – es bringt Unglück für das ganze Land. Bleibt zu Hause, da ist euer Platz. So respektiert ihr den Willen des Souveräns. Alles andere kommt einem Landesverrat gleich. Armin Weber, Grünenmatt

Zu «Wirtschaft will hohe Fallzahlen riskieren»

Die Wirtschaftsverbände fordern, dass die vom Staat verordneten Corona-Schutzmassnahmen nach und nach abgeschafft werden, da sich die Bevölkerung auch dann weiterhin freiwillig vorsichtig verhalten würde. Es kann sein, dass sich die Bevölkerung auf dem Planet, auf dem die Wirtschaftsverbände angesiedelt sind, vorsichtig verhält. Doch hier auf der Erde verhält sich ein wesentlicher Teil der Bevölkerung grob fahrlässig, trotzig und verteilt das Virus mittels krasser Missachtung der Abstands- und Masken-Regeln. Im Namen der «Freiheit», das heisst der Freiheit, andere zu gefährden, und mit einem Chor von Kommentaren in den Medien wird nun maskenlos und zusammengedrängt demonstriert. Patrick Casey, Wohlen

Zu «Berner Regierung antwortet auf Brief von Jugendlichen»

Bei 193 Millionen Franken für die Umfahrung von Aarwangen, sprich Verschandelung eines intakten Naherholungsgebietes, erscheinen mir die geplanten minimalen Ersatzmassnahmen für die Natur wie ein Trostpflaster. Der Regierungsrat streicht sie jedoch hervor, um die Gemüter der Naturfreunde zu beruhigen. Elsbeth Amstutz, Aarwangen

