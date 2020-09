Dem Klagelied zum Trotz – Die Maske allein entscheidet nicht über den Geschäftsgang Laut protestierte der Handel, als Freiburg den Läden die Maskenpflicht verordnete. Dabei sind andere Faktoren für die Umsätze genauso wichtig. Stephan Künzi

Ohne Maske geht im Kanton Freiburg gar nichts mehr: Verkäuferin Margrit Alves bedient im Modehaus Iller in Kerzers nur noch mit Mund-und-Nasen-Schutz. Foto: Christian Pfander

«Ich verliere täglich zwei oder drei Kunden wegen der Maske.» Die Bilanz, die Janine Niederhauser vor gut zehn Tagen mit Blick auf ihren Blumenkeller in der Murtner Altstadt zog, fiel ernüchternd aus. Knapp zwei Wochen war damals in den Läden des Kantons Freiburg die Maske bereits Pflicht, und die Präsidentin der Detaillistenvereinigung Shopping Murten Morat machte in den «Freiburger Nachrichten» klar: Wenn die Kundschaft zum Schutz vor dem Coronavirus Mund und Nase bedecken muss, ist das schlecht fürs Geschäft.