Corona drückt auf das Ergebnis – Die Markthalle ist erneut in Not Die Corona-Restriktionen des Bundesrates erreichen die Burgdorfer Politik sehr direkt: Wenn der Stadtrat der Markthalle AG finanziell nicht unter die Arme greift, droht ihr der Konkurs. Urs Egli

Einträgliche Veranstaltungen wie Viehauktionen fehlen der Markthalle Burgdorf AG seit Frühjahr 2020. Foto: Thomas Peter

Nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass das Burgdorfer Stadtparlament die in den 1930er-Jahren erbaute und für 11,8 Millionen Franken total sanierte Markthalle vor der Schliessung bewahrt hat. Mit der Verdoppelung des Betriebsdarlehens auf 1 Million Franken konnte im Juni 2019 der Konkurs abgewendet werden. Doch nun steht der denkmalgeschützte Betonbau wieder vor dem Aus.

Wenn der Stadtrat am Montag, 22. März, seine Sitzung abhält – Corona-bedingt einmal mehr in der Markthalle – könnte dies theoretisch an diesem Ort das letzte Mal sein. Denn den Betreibern der Eventhalle geht das Geld aus. Der Grund: Covid-19. Wie Hunderte Kulturinstitutionen landauf, landab hat es auch die Markthalle Burgdorf AG kalt erwischt.