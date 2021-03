Blechbearbeitung in Niederönz – Die Marke Bystronic wird gestärkt Der Mutterkonzern Conzzeta wechselt den Namen zu Bystronic. Das Niederönzer Unternehmen erzielte 2020 pandemiebedingt fast zehn Prozent weniger Umsatz. Tobias Granwehr

Bystronic-Chef Alex Waser ist seit acht Jahren im Unternehmen tätig. Hier ein Bild aus seiner Anfangszeit. Foto: Olaf Nörrenberg

Die Conzzeta-Gruppe mit Sitz in Zürich befindet sich in einer «strategischen Transformation», wie das Unternehmen unlängst bekannt gab. Zum Unternehmen gehört auch die Niederönzer Blechbearbeiterin Bystronic. Conzzeta will künftig auf den Geschäftsbereich von Bystronic fokussieren.

Mit diesem neuen Fokus biete sich auch der Wechsel des Namens an mit dem Ziel, Bystronic als modernes, nachhaltig geführtes und zukunftsorientiertes Unternehmen zu positionieren, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Verwaltungsrat beantrage der kommenden Generalversammlung vom 21. April deshalb die Umfirmierung der Conzzeta AG in Bystronic AG.